Quyết tâm đổi màu huy chương, U11 Việt Hùng Thanh Hóa sẵn sàng chinh phục Vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2026
(Baothanhhoa.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa, U11 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục Vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO năm 2026. Sau khi vượt qua vòng loại khu vực với thành tích bất bại, thầy trò HLV Nguyễn Thành Đạt đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước ngày lên đường vào Đắk Lắk.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu