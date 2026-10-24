[Podcast] Truyện ngắn: Đứng giữa lằn ranh
(Baothanhhoa.vn) - Có những lằn ranh trong cuộc đời mà khi đứng trước nó, con người không thể chọn bằng trái tim riêng mình. Bởi phía bên này là những người thân yêu nhất, phía bên kia là trách nhiệm, là lời thề, là những điều đã trở thành lẽ sống. Một đêm mưa giữa đại ngàn, người kiểm lâm tên Thọ nhận được tin vợ chuyển dạ, có thể phải mổ cấp cứu. Nhưng cũng chính đêm ấy, tiếng cưa máy lại vang lên giữa rừng sâu, báo hiệu những thân lim cổ thụ đang đứng trước hiểm nguy. Một bên là người vợ đã mười năm cùng anh mong ngóng tiếng khóc trẻ thơ. Một bên là cánh rừng mà anh đã dành hơn hai mươi năm cuộc đời để gìn giữ. Giữa tình thân và trách nhiệm, giữa một cuộc đời vừa chớm nở và màu xanh của đại ngàn, Thọ sẽ lựa chọn điều gì? Và liệu có những sự hy sinh mà chỉ khi đi qua, con người mới hiểu hết giá trị của nó? Mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn “Đứng giữa lằn ranh” của tác giả Hà Đan qua giọng đọc Tuấn Tú.
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