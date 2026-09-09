[Podcast Tản văn] Tháng chín đi qua phố
(Baothanhhoa.vn) - Tháng Chín mang theo những cơn gió dịu dàng, nắng trong veo và hương thu phảng phất trên từng con phố. Trong khoảnh khắc này, lòng người như muốn chậm lại để lắng nghe những thanh âm rất đỗi thân quen của quê hương, của hòa bình và những yêu thương còn vương vấn. “Tháng chín đi qua phố” của tác giả Huệ Hương là một tản văn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, đưa người đọc bước vào mùa thu bằng tất cả sự an nhiên và rung động. Mời các bạn cùng nghe tản văn qua giọng đọc Đan Chi.
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