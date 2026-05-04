Nón lá Thọ Lộc - giữ trọn hồn quê
(Baothanhhoa.vn) - Thọ Xuân không chỉ được biết đến là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, miền đất của các bậc đế vương, mà còn được biết đến là một trong những “đất nghề” của xứ Thanh, với rất nhiều làng nghề truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm. Trong đó, làng nghề làm nón lá Thọ Lộc, ở xã Thọ Long với thương hiệu nón lá Ngọc Thơm đã và đang tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương, góp phần gìn giữ và bảo tồn nét đẹp văn hóa lâu đời của mỗi người con đất Việt.
