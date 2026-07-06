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[HIGHLIGHTS] U8 Thiệu Hoá vs U8 Phú An Phát, Đông vệ 2

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(Baothanhhoa.vn) - Đón xem highlights trận đấu hấp dẫn giữa U8 Thiệu Hoá vs U8 Phú An Phát, Đông vệ 2 với những pha bóng đầy kỹ thuật, kịch tính và những bàn thắng đẹp mắt.

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