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[HIGHLIGHTS] U8 FC Ngọc Lặc – U8 CLB Huystar, LQP

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(Baothanhhoa.vn) - Đón xem clip highlights trận đấu hấp dẫn giữa U8 FC Ngọc Lặc và U8 CLB Huystar, LQP với những pha bóng đầy kỹ thuật, kịch tính và những bàn thắng đẹp mắt.

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