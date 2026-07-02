Đương kim vô địch U8 Thiệu Hóa chọn “giấu mình” để nuôi khát vọng lớn
(Baothanhhoa.vn) - Sau chức vô địch ở lứa tuổi U8 mùa giải 2025, Thiệu Hóa bước vào mùa giải mới với một lựa chọn khá đặc biệt. Thay vì giữ nguyên lực lượng để tiếp tục chinh phục thành tích, Ban huấn luyện chủ động xây dựng lộ trình dài hạn khi đưa nhiều cầu thủ triển vọng của lứa vô địch lên thi đấu ở đội U10. Một quyết định cho thấy Thiệu Hóa không chỉ hướng tới thành công của một mùa giải, mà còn chuẩn bị cho cả tương lai.
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