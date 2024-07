16/07/2024 06:30

(Baothanhhoa.vn) - Hôm nay (16/7), do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và gió đông nam hoạt động nên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá đến Tây Nguyên mưa to, có nơi mưa rất to.

BTH