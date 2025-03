11/03/2025 14:00

(Baothanhhoa.vn) - Những thông tin chính: Bộ Chính trị: Tạm dừng bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện, xã; Phía “Anh trai say hi" phủ nhận liên quan đến văn bản chế tiêu ngữ; Cụ ông phải cắt bỏ một phần gan do thói...

BTH