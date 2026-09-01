Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Video

Media Truyền hình Internet Đại hội Đảng

Cầu truyền hình trực tiếp: Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”

VH
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa với chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”. Chương trình được nối cầu trực tiếp tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn và được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và Livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

video mới

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh