Cầu truyền hình trực tiếp: Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”
(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa với chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”. Chương trình được nối cầu trực tiếp tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn và được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và Livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.
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