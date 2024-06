Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III, năm 2024 sẽ diễn ra tại Thiệu Hóa vào đầu tháng 7

Chiều 17/6, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức hội nghị Ban tổ chức Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III, năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Nối tiếp thành công của 2 lần tổ chức đầu tiên, Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III, năm 2024 tiếp tục mang sứ mệnh là sân chơi tìm kiếm, phát hiện những tài năng bóng đá trẻ cho tỉnh Thanh Hóa, đồng thời khẳng định chất lượng, vị thế quan trọng trong sự nghiệp phát triển của phong trào bóng đá và TDTT tỉnh nhà.

Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa qua 2 lần tổ chức đã thành công tốt đẹp, khẳng định chất lượng, uy tín

Đây là một trong những giải đấu bóng đá quan trọng của tỉnh Thanh Hóa được các đơn vị Báo Thanh Hóa, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty CP Phát triển Việt Hùng và UBND huyện Thiệu Hóa phối hợp tổ chức. Đồng thời, đây cũng là năm thứ hai liên tiếp huyện Thiệu Hóa đăng cai tổ chức giải đấu dành cho lứa tuổi U8 và U10 toàn tỉnh.

Huyện Thiệu Hóa năm thứ hai liên tiếp đăng cai giải.

Theo kế hoạch, giải dự kiến khởi tranh vào ngày 6/7 tại Nhà thi đấu TDTT và SVĐ huyện Thiệu Hóa. Giải tiếp tục quy tụ sự tham gia tranh tài của các đội bóng lứa luổi U8 và U10 đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Mỗi huyện, thị xã, thành phố tuyển chọn thành lập tối đa 2 đội bóng đá cho mỗi nhóm tuổi U8 và U10 tham gia giải, cử các em dự thi đúng độ tuổi, đúng đối tượng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Căn cứ số đội đăng ký tham gia, ban tổ chức sẽ bốc thăm, chia bảng cho từng lứa tuổi U8 và U10. Kết thúc vòng bảng, các đội bóng xuất sắc nhất sẽ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Tất cả các trận đấu của giải ở lứa tuổi U8 và U10 được áp dụng Luật bóng đá 5 người, Luật thi đấu bóng đá trong nhà (futsal) đã được áp dụng và những sửa đổi, bổ sung cập nhật mới nhất được Cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa Phạm Cẩm Hùng phát biểu tại hội nghị

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch các lứa tuổi U8 và U10 nhận cúp, bảng danh vị, phần thưởng 10 triệu đồng/đội. Đội hạng nhì nhận phần thưởng 7 triệu đồng/đội. Đội giành giải đồng hạng ba nhận phần thưởng 5 triệu đồng/đội. Ngoài ra, còn có các giải thưởng cá nhân gồm: cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, thủ môn và cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Bên cạnh đó là đội hình tiêu biểu các lứa tuổi U8 và U10 xuất sắc nhất của giải đấu.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho công tác chuẩn bị tổ chức giải, trong đó đặc biệt lưu ý tới công tác xác định tư cách VĐV của các đội theo đúng quy định của điều lệ giải. Vấn đề này sẽ được ban tổ chức phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, chính xác nhất, bảo đảm công bằng cho giải đấu. Bên cạnh đó, công tác chuyên môn, trọng tài, tổ chức thi đấu, công tác y tế phục vụ cho giải đấu cũng đã được thống nhất các phương án, nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, Phó trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại hội nghị.

Năm nay, giải đấu có số đội tham gia tăng cao đột biến. Đến thời điểm hiện tại, đã có 27 đội bóng U10 và 17 đội bóng U8 đăng ký tham gia giải. Bởi vậy đơn vị đăng cai đã có sự chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhà thi đấu được chỉnh trang, nâng cấp, đặc biệt là SVĐ huyện đang trong quá trình hoàn thiện được thay mới hoàn toàn thảm cỏ nhân tạo hiện đại và sẽ kịp hoàn thành phục vụ tổ chức giải đấu.

Các trận đấu của giải lần thứ III năm nay sẽ được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, huyện Thiệu Hóa cũng đã chuẩn bị các điều kiện về nơi lưu trú cho các đội bóng tham gia giải; bố trí các nhà hàng, quán ăn để phục vụ các đội, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Đơn vị đăng cai sớm triển khai công tác tuyên truyền, giới thiệu về Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III, năm 2024 theo hình thức đa phương tiện.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa, Phó trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại hội nghị.

Giải năm nay sẽ tiếp tục được tường thuật trực tiếp (livestream) trên các nền tảng số của Báo Thanh Hóa. Bên cạnh đó là một khối lượng tin, bài, ảnh, video đặc sắc trước, trong và giải đấu; nhưng thông tin, câu chuyện bên lề các trận đấu... Báo Thanh Hóa đảm nhiệm công tác tuyên truyền, khánh tiết, vận động tài trợ cho giải. Nét mới ở giải năm nay đó là Báo Thanh Hóa và nhà tài trợ dự kiến trao tặng 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và và các suất quà dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thiệu Hóa.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức giải đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên quan, huyện Thiệu Hóa, các thành viên ban tổ chức thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức giải từ điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi tổ chức giải; công tác chuyên môn, công tác y tế, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác PCCC, y tế... trước, trong và sau giải đấu; sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống, sự cố có thể xảy ra; linh hoạt trong việc xếp lịch thi đấu bảo đảm sức khỏe cho các cầu thủ. Đây là những yếu tố quan trọng để Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III, năm 2024 tổ chức tại Thiệu Hóa an toàn, thành công tốt đẹp.

Lễ khai mạc giải dự kiến tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT huyện Thiệu Hóa vào ngày 6/7. Các trận đấu sẽ diễn ra tại 2 địa điểm: sân trong nhà thi đấu TDTT và SVĐ huyện Thiệu Hóa. Lễ bế mạc dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 16/7.

Mạnh Cường