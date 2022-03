Xã Nga Thạch nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân

Để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã Nga Thạch (Nga Sơn) đã triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Qua đó, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Công chức tư pháp – hộ tịch xã Nga Thạch giải quyết thủ tục về hộ tịch cho người dân.

Gần 30 năm làm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ hòa giải thôn 3, xã Nga Thạch, bà Trịnh Thị Thủy luôn tích cực TTPBGDPL cho người dân trong thôn, hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn nội bộ gia đình, hàng xóm. Bà Thủy chia sẻ: Muốn làm tốt công tác TTPBGDPL cho người dân, người làm công tác hòa giải phải thường xuyên tìm hiểu kiến thức pháp luật, nhất là những quy định pháp luật mới liên quan đến những việc thường gặp ở cơ sở, như: hôn nhân và gia đình, đất đai, chế độ, chính sách... để tuyên truyền, giải thích, thuyết phục cho người dân hiểu, đồng thuận, gỡ được nút thắt mâu thuẫn trong gia đình, làng xóm. Bên cạnh đó, hòa giải viên cũng phải kiên trì, nhiệt tình giúp đỡ khi người dân cần, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của mình; đồng thời cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và bà con trong thôn xây dựng các hương ước, quy ước hợp lòng dân... Làm tốt được những điều đó thì người dân sẽ đồng thuận, ủng hộ và tích cực tham gia các phong trào thi đua cũng như các quy định do thôn, xã đề ra.

Theo bà Mã Thị Nhung, công chức tư pháp - hộ tịch xã Nga Thạch: Để giúp cán bộ thôn cũng như người dân hiểu, nắm bắt được các quy định của pháp luật hiệu quả, ngay từ đầu năm, UBND xã xây dựng kế hoạch TTPBGDPL đến các thôn, căn cứ nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch, lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng và lựa chọn địa bàn trọng điểm để tập trung tuyên truyền, trong đó lồng ghép tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn, các buổi sinh hoạt đoàn, hội, hòa giải ở cơ sở, đối thoại, hoạt động tiếp dân, xử lý vi phạm hành chính, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn... Cùng với đó, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật gồm 11 thành viên đang công tác tại đảng ủy, HĐND, UBND xã để sẵn sàng giải đáp, hướng dẫn và tư vấn pháp luật cho người dân; củng cố, kiện toàn 6 tổ hòa giải tại 6 thôn, với 48 hòa giải viên, gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận cùng đại diện các tổ chức đoàn thể. Đây là những người có năng lực và uy tín ở xã, ở thôn được trải qua các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động và đã được bồi dưỡng kiến thức về pháp luật.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội đồng PBGDPL xã đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và các phòng, ban liên quan, tổ chức hơn 200 buổi TTPBGDPL tại 6 khu dân cư và các trường học, thu hút được sự tham gia của trên 3.000 lượt hội viên, đoàn viên và học sinh; phát hành trên 2.000 tài liệu, tờ rơi liên quan đến kiến thức pháp luật; treo trên 100 băng rôn, khẩu hiệu. Bên cạnh đó, đài truyền thanh của xã cũng đã làm tốt công tác TTPBGDPL trên mạng lưới truyền thanh trải đều rộng khắp địa bàn 6 thôn, với 22 cụm loa. Hằng tuần, trong chuyên mục pháp luật và đời sống, đài truyền thanh xã đã thông tin, tuyên truyền các nội dung, văn bản luật mới tới người dân và viết trên 300 tin, bài trong lĩnh vực giáo dục pháp luật, thu hút hàng chục ngàn lượt người nghe. Thông qua các nội dung TTPBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân. Xã đã xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả 7 tủ sách pháp luật, trong đó 1 tủ được đặt tại bưu điện văn hóa xã, với trên 200 đầu sách và 6 tủ được đặt tại 6 nhà văn hóa thôn, mỗi tủ có trên 100 đầu sách được trang bị nhiều văn bản quy phạm pháp luật, các luật, văn bản dưới luật, các tài liệu hỏi đáp pháp luật, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân được tham khảo, tìm hiểu kiến thức pháp luật thường xuyên. Hoạt động của các tổ hòa giải tại cơ sở đã và đang phát huy hiệu quả, hòa giải thành công 2/2 vụ liên quan đến đất đai, góp phần tích cực trong việc giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, hạn chế được các mâu thuẫn, tranh chấp phải giải quyết ở các cơ quan pháp luật. Tổ chức cho trên 1.400 hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự; 6/6 thôn có quy ước, hương ước văn hóa và thực hiện pháp luật; 100% số thôn và các cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký đơn vị đạt tiêu chuẩn an ninh trật tự và được công nhận đơn vị văn hóa.

Ông Mai Văn Năm, Chủ tịch UBND xã Nga Thạch cho biết: Do làm tốt công tác TTPBGDPL và công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả các đơn, thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc phát sinh nên từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện vượt cấp, đông người, phức tạp về an ninh trật tự; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân từng bước được nâng lên. Qua đó, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, trong thời gian qua trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xã Nga Thạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên hệ thống đài truyền thanh của xã về tình hình và diễn biến dịch bệnh, cấp phát tài liệu về phòng, chống dịch COVID-19, kết hợp với việc khai báo y tế..., giúp người dân nâng cao hiểu biết về nguy cơ, tác hại và cách phòng tránh dịch bệnh; vận động Nhân dân thường xuyên giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường khu vực sinh sống và nghiêm túc thực hiện “5K” của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bài và ảnh: Công Quang