Tích cực tuyên truyền về biển đảo cho ngư dân

Với mục đích nâng cao ý thức cho ngư dân về tầm quan trọng của biển đảo, các ngành, các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, những quy định về hoạt động khai thác hải sản trong vùng đánh cá chung cho ngư dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Cán bộ trạm kiểm soát, Đồn Biên phòng Sầm Sơn tuyên truyền biển về đảo cho ngư dân.

Hiện nay, các tàu cá công suất lớn của ngư dân ở các địa phương ven biển khai thác hải sản trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ chủ yếu làm các nghề vây, rê, câu, mành chụp... sản phẩm khai thác có tính chọn lọc, có giá trị nên đem lại hiệu quả kinh tế cao cho ngư dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số tàu cá của ngư dân chấp hành chưa đúng quy định của Hiệp định nghề cá, như vẫn treo biển dấu hiệu nhận biết của các năm trước; trình độ ngư dân còn thấp nên một số chủ tàu, thuyền trưởng chưa viết đầy đủ nội dung trong nhật ký khai thác, báo cáo khai thác hải sản theo quy định... Vì vậy, những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức tập huấn cho hơn 100.000 lượt cán bộ xã và ngư dân, phát 51.500 tờ rơi, 6.500 bộ tài liệu có nội dung tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo, như: Luật Thủy sản, Luật Biển, Công ước về Luật Biển 1982, Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ, các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quy định về đảm bảo thông tin liên lạc, quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá. Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; hướng dẫn ngư dân các quy định về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các quy định của Nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thời gian cấm khai thác và vùng cấm khai thác có thời hạn... Những nội dung thông tin tuyên truyền, tập huấn bám sát chủ trương, chính sách của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương ven biển. Ngoài ra, các đồn biên phòng tuyến biển tích cực vận động ngư dân duy trì các tổ tàu thuyền đoàn kết, tàu thuyền an toàn trên biển; tổ chức cho các tàu khai thác xa bờ ký cam kết không sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản; khi xuất bến tàu cá phải được trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình, giấy tờ và hải đồ để phục vụ việc xác định ranh giới trên biển. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, trạm trưởng trạm kiểm soát, Đồn Biên phòng Sầm Sơn, cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập huấn, lồng ghép trong triển khai chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng nội dung ngắn gọn, súc tích gắn với thực tế; tập trung vào các vấn đề cần thiết ở địa phương và chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Đồng thời, tích cực tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản của ngư dân, nhằm giảm thiểu và chấm dứt hành vi vi phạm các quy định của pháp luật. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát lồng ghép việc tuyên truyền cho ngư dân hoạt động trên biển các đường lối, chủ trương của Nhà nước, quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, quy định về quy định chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Thông qua công tác tuyên truyền biển đảo cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan của tỉnh và các địa phương ven biển, từng bước nâng cao hiểu biết, nhận thức của ngư dân trong việc chấp hành những quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, quần chúng Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. Ngư dân tích cực đầu tư đóng mới, nâng cấp tàu cá và mua sắm, trang bị thiết bị hiện đại để vươn khơi bám biển, giải quyết việc làm và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Lê Hợi