Đồn Biên phòng Hoằng Trường vận động ngư dân chấp hành tốt pháp luật

Đồn Biên phòng Hoằng Trường được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 5 xã khu vực biên giới biển của huyện Hoằng Hóa với chiều dài biên giới bờ biển là 12,5km, có 2 cửa lạch là Lạch Hới và Lạch Trường, với 800 tàu, thuyền, bè hoạt động nghề cá (125 tàu thuyền đánh cá xa bờ). Những năm qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giúp ngư dân nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, đặc biệt là không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hoằng Trường tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác hải sản.

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang của huyện Hoằng Hóa tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân khu vực biên giới biển. Trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo, như: Luật Biển Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Nghị định 71/2015/NĐ-CP, ngày 3-9-2015 của Chính phủ về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16-5-2019 của Chính phủ về “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản”, Luật Biên phòng Việt Nam... Cùng với đó, đơn vị còn cử cán bộ trực tiếp gặp gỡ chủ tàu thuyền để tuyên truyền, phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và tại các bến neo đậu tàu thuyền. Vận động các hộ dân ở khu vực biên giới biển ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương; 100% chủ phương tiện, thuyền trưởng đánh bắt xa bờ ký cam kết không khai thác hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Ngư dân Lê Phạm Thìn, chủ tàu cá đánh bắt xa bờ số hiệu TH 90235TS xã Hoằng Trường, cho biết: Tàu của chúng tôi thường xuyên khai thác và đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ và đi dài ngày; lần nào tàu vào cập bến ở Lạch Trường chúng tôi đều được bộ đội biên phòng tuyên truyền và phát tờ rơi phổ biến pháp luật, hướng dẫn tận tình về vùng biển, chủ quyền, địa phận tàu được phép, không được phép khai thác để bảo đảm an toàn, nhờ đó ngư dân yên tâm vươn khơi và giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Qua công tác tuyên truyền, năm 2019 tôi đã chủ động lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT) cho tàu cá. Sau 3 năm sử dụng, thiết bị GSHT đã giúp ngư dân biết được vị trí vùng biển đang khai thác, biết diễn biến thời tiết trên các vùng biển để ngư dân chủ động trong việc ứng phó với thời tiết trong quá trình đi khai thác. Điều quan trọng nhất là khi tàu cá vượt quá ranh giới sang vùng biển nước ngoài là thiết bị GSHT cảnh báo để ngư dân kịp thời quay lại lãnh hải của Việt Nam.

Nhấn mạnh về công tác tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân trên địa bàn phụ trách, Thượng tá Trần Đình Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hoằng Trường, cho biết: Những năm qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức tốt việc tuyên truyền cho ngư dân, các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển; đồng thời, tổ chức cho chủ tàu, ngư dân ký cam kết không vi phạm pháp luật khi đánh bắt hải sản trên biển, không sử dụng các loại ngư lưới cụ bị cấm để đánh bắt hải sản, khi xuất bến ra khơi phải mang đủ giấy tờ... Vì thế, nhiều năm qua không có phương tiện và ngư dân nào vi phạm đi đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài. Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng luôn tích cực tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ về người, phương tiện tại bến bãi neo đậu, cửa lạch, kịp thời phát hiện, xử lý, xử phạt các đối tượng vi phạm sử dụng kích điện để đánh bắt hải sản trái phép.

Hiện nay, trên địa bàn Đồn Biên phòng Hoằng Trường phụ trách có 125 tàu cá đánh bắt xa bờ, 100% tàu đã lắp thiết bị GSHT. 2 năm qua, đơn vị cũng đã tổ chức cấp biển số cho hơn 750 phương tiện bè, mảng; duy trì, củng cố 26 tổ đoàn kết giúp đỡ, hỗ trợ nhau khai thác trên biển. 8 tháng năm 2022, đơn vị đã xử lý 4 phương tiện đánh bắt xa bờ về hành vi tự ý tháo GSHT, sơn, kẻ vẽ biển số không đúng quy định với số tiền phạt là 15,5 triệu đồng; nhắc nhở trên 20 lượt phương tiện về các lỗi, như: thiết bị GSHT trên biển chập chờn, hồ sơ xuất bến thiếu, lỗi đăng ký, đăng kiểm...

“Có thể nói công tác tuyên truyền, PBGDPL cho Nhân dân đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và chấp hành pháp luật của ngư dân và bà con Nhân dân khu vực biên giới biển. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới biển được ổn định, quần chúng Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển Tổ quốc” - Thượng tá Trần Đình Hòa khẳng định.

