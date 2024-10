UNHCR: Nhiều dân thường ở Liban bị mắc kẹt trong các cuộc giao tranh

Israel đã phát động một chiến dịch không kích dữ dội nhằm vào Hezbollah kể từ ngày 23/9, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Một em nhỏ cùng gia đình sơ tán từ ngoại ô Beirut tới Tripoli, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/10, người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), ông Filippo Grandi đã lên tiếng cảnh báo tình trạng dân thường ở Liban bị mắc kẹt trong các cuộc giao tranh khi Israel tăng cường chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah.

Theo các quan chức Liên hợp quốc, Israel đã phát động một chiến dịch không kích dữ dội nhằm vào Hezbollah kể từ ngày 23/9, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong bối cảnh đó, ông Grandi nhấn mạnh rằng thách thức cấp bách hiện nay không chỉ là việc người dân buộc phải di dời mà vấn đề nghiêm trọng hơn là việc họ không thể đi sơ tán dù muốn.

Theo ông, vẫn còn 6.000 người tị nạn Syria ở miền Nam Liban đang trong tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” khi họ không những không thể đi di tản do bất ổn an ninh, mà còn không có nơi nào an toàn để đến và hiện cũng đã quá muộn để làm điều đó.

Nhiều người Syria đã phải rời bỏ quê hương sau 13 năm xung đột hiện đang phải quay trở về để thoát khỏi chiến dịch không kích của Israel vào Liban. Ông Grandi cho biết ước tính khoảng 220.000 người đã vượt qua biên giới Liban-Syria, 70% số này là người Syria và số còn lại là người Liban.

Quan chức này cho biết ông sẽ đến thủ đô Damascus vào ngày 7/10 để thảo luận với giới chức sở tại để đảm bảo những người Syria phải di dời khỏi Liban có thể trở về quê hương an toàn.

Cũng theo người đứng đầu UNHCR, khoảng 1.000 trường học ở Liban đã được dùng làm nơi trú ẩn và hiện trong tình trạng quá tải.

Một số gia đình không thể tìm được chỗ trú trong các trường học đã phải tìm đến sự giúp đỡ từ người thân, trong khi nhiều người không có nơi nào an toàn để đến và buộc phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất."

Ông cho biết các cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc đã kêu gọi khoảng 425 triệu USD tiền hỗ trợ để đáp ứng cho hoạt động cứu trợ nhân đạo “chỉ trong 3 tháng” và đến nay đã nhận được 40% trong tổng số tiền trên.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 6/10, UNHCR cho biết đã kêu gọi khoản hỗ trợ 111 triệu USD để giúp 1 triệu người phải di dời ở Liban cho đến hết năm 2024, như một phần trong lời kêu gọi rộng lớn hơn của Liên hợp quốc. Ông Grandi nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ cấp bách để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do tình hình xung đột leo thang gần đây.

Cùng ngày, Australia cho biết 904 công dân nước này đã rời Liban trên các chuyến bay hỗ trợ do Chính phủ Australia điều phối.

Trong ngày 5/10, Chính phủ Australia đã thuê 2 chuyến bay để đưa công dân nước này từ Beirut đến Cyprus, sau đó hãng hàng không quốc gia Qantas và Qatar Airways khai thác các chuyến bay nối chuyến từ Cyrus đến Sydney (Australia).

Chuyến bay đầu tiên của Qantas khởi hành vào đêm 6/10 và dự kiến hạ cánh trong sáng 7/10 với 349 người Australia và gia đình của họ.

Đài Phát thanh Truyền hình Australia đưa tin 3 chuyến bay nữa dành cho công dân nước này dự kiến sẽ cất cánh từ Beirut lúc 18h30 chiều và 23h45 tối 7/10 theo giờ địa phương, tùy thuộc vào nhu cầu, năng lực hoạt động và tình hình an ninh.

Trong nhiều tháng qua, Chính phủ Australia đã nhiều lần kêu gọi công dân nước này rời khỏi Liban, cảnh báo rằng sân bay Beirut có thể đóng cửa. Tính đến ngày 2/10, ước tính có khoảng 15.000 công dân Australia ở Liban. Hơn 3.750 công dân Australia đã đăng ký với Bộ Ngoại giao nước này để rời khỏi Liban./.

Theo TTXVN