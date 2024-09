U15 Đông Á Thanh Hóa thất bại trước U15 Sông Lam Nghệ An

Thi đấu rất nỗ lực nhưng việc hàng công chơi không hiệu qủa đã khiến U15 Đông Á Thanh Hóa thua trận trước U15 Sông Lam Nghệ An ở lượt trận thứ 2 bảng C, vòng chung kết Giải U15 quốc gia năm 2024 vào chiều nay 3/9.

U15 Đông Á Thanh Hóa đã thua trước U15 Sông Lam Nghệ An.

Trước khi lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra, cả U15 Đông Á Thanh Hóa và U15 Sông Lam Nghệ An đều có chiến thắng đậm ở trận ra quân và có cùng 3 điểm. Đoàn quân của HLV Đỗ Trọng Hải dẫn đầu bảng nhờ hơn đội bóng xứ Nghệ về hiệu số. Bởi vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội ở lượt trận thứ 2 được xem là trận chung kết sớm của bảng C.

U15 Sông Lam Nghệ An (áo trắng) và U15 Đông Á Thanh Hóa (áo tím) gặp nhau trong trận chung kết sớm của bảng C.

Ban huấn luyện của 2 đội cũng đã lựa chọn những cầu thủ tốt nhất cho trận đấu có tính chất then chốt này. Thế trận quyết liệt đã được cầu thủ hai đội tạo ra ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cầu thủ của U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Đông Á Thanh Hóa đã chủ động chơi áp sát và tạo ra những pha tranh chấp khá “nóng” ở trung tuyến.

Trong khi U15 Sông Lam Nghệ An thể hiện được sự nhỉnh hơn trong việc kiểm soát bóng và tổ chức các pha phối hợp tấn công thì U15 Đông Á Thanh Hóa lại tỏ ra khá nôn nóng. Các học trò của HLV Đỗ Trọng Hải thiếu sự chính xác trong những đường chuyền quyết định. Chân sút số 1 của U15 Đông Á Thanh Hóa Nguyễn Văn Mạnh có rất ít cơ hội dứt điểm thuận lợi khi bị hàng thủ U15 Sông Lam Nghệ An kèm khá chặt.

Các cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An ăn mừng bàn thắng.

Thế trận khá cân bằng nhưng U15 Sông Lam Nghệ An tỏ ra khôn ngoan và tận dụng tốt hơn cơ hội ghi bàn. Phút 23, từ pha phản công nhanh và phối hợp ăn ý ở trung lộ, Trần Ngọc Sơn đã thoát xuống, dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ.

Dù rất nỗ lực nhưng U15 Đông Á Thanh Hóa khá bế tắc trước U15 Sông Lam Nghệ An.

Thời gian còn lại của hiệp 1, các cầu thủ U15 Đông Á Thanh Hóa đã thể hiện được sự nỗ lực hết mình để tìm bàn gỡ. Các pha tấn công đã được tổ chức nhiều hơn về phía khung thành U15 Sông Lam Nghệ An, nhưng yếu tố còn thiếu ở đội bóng trẻ xứ Thanh đó là sự chính xác trong những pha phối hợp và đường chuyền cuối cùng.

U15 Sông Lam Nghệ An cũng đã tạo ra thế trận phòng thủ chặt chẽ, tổ chức áp sát quyết liệt để phòng thủ từ xa có hiệu quả. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho U15 Đông Á Thanh Hóa. Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước 1-0 cho U15 Sông Lam Nghệ An.

U15 Sông Lam Nghệ An vẫn tỏ ra “già dơ” hơn so với U15 Đông Á Thanh Hóa.

Sang hiệp 2, HLV Đỗ Trọng Hải đã có sự điều chỉnh về nhân sự và thúc giục các học trò tấn công tổng lực với mục tiêu sớm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, U15 Đông Á Thanh Hóa tiếp tục bế tắc trong việc tìm đường tới khung thành của đối phương.

Không thế có bàn gỡ, lưới của U15 Đông Á Thanh Hóa còn bị rung lên lần thứ 2. Phút 70, đội trưởng Nguyễn Minh Thủy tung ra cú sút xa từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn Tuấn Vũ, nâng tỷ số lên 2-0 cho U15 Sông Lam Nghệ An.

U15 Đông Á Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

Những phút còn lại, U15 Đông Á Thanh Hóa chơi “tất tay” để tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Dù vậy, các học trò của HLV Đỗ Trọng Hải đã gần như bất lực trước hàng thủ chắc chắn, kỷ luật và được bọc lót tốt của đối phương. Chung cuộc, U15 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số 2-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng C với 6 điểm và là đội đầu tiên ở bảng C giành vé vào vòng tứ kết.

HLV Đỗ Trọng Hải và U15 Đông Á Thanh Hóa sẽ phải “quyết tử” trước U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Trong khi đó, U15 Đông Á Thanh Hóa xếp thứ nhì với 3 điểm. Cũng ở bảng C, U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lại đã đánh bại U15 Long An với tỷ số 2-1, có 3 điểm và xếp thứ 3 do kém U15 Đông Á Thanh Hóa về hiệu số.

Ở lượt trận cuối cùng bảng C vào chiều 5/9, U15 Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Đây sẽ là trận đấu quyết định tới tấm vé lọt vào vòng tứ kết của hai đội.

Mạnh Cường