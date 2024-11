Tuần sau, miền Bắc khả năng mưa rét, có nơi 9 độ C

Không khí lạnh đang chi phối thời tiết miền Bắc sẽ dần suy yếu. Cuối tuần sau, khả năng một đợt không khí lạnh mới tràn xuống với cường độ mạnh, gây mưa rét.

Cuối tháng 11, miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên trong mùa đông 2024 - 2025. Sáng sớm 23/11, trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) xuất hiện sương muối cường độ nhẹ khi nhiệt độ xuống 2 độ C. Sau đó, từ đêm 26 - 28/12, khu vực vùng núi và đồng bằng Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C.

Tuy nhiên khoảng 2 ngày nay, nhiệt độ ban ngày ở miền Bắc tăng nhẹ, trời hửng nắng, nhưng đêm và sáng vẫn rét, với mức nhiệt từ 16 - 18 độ C ở khu vực Hà Nội.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về tình hình thời tiết trên cả nước từ 30/11 đến 6/12, đợt không khí lạnh tăng cường tiếp theo sẽ tràn về miền Bắc khoảng ngày 5 - 6/12, gây mưa rải rác, trời chuyển rét.

Bảng cập nhật nhiệt độ và thời tiết 10 ngày tới tại các khu vực trên cả nước cho thấy, sau khi không khí lạnh cường độ mạnh tràn về, Hà Nội trời chuyển mưa, mưa rào trong các ngày 5 - 6/12.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Nhiệt độ cao nhất trong ngày 5/12 giảm hơn so với ngày hôm trước, dao động 23 độ C; nhiệt độ thấp nhất 19 độ C.

Từ 6 - 8/12, không khí lạnh bao trùm, nhiệt độ trong ngày ở Thủ đô tiếp tục giảm, dao động 17 - 20 độ.

Ngoài ra, một số tỉnh miền núi như Lai Châu, Sơn La, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này có thể xuống 9 - 10 độ C. Trong đó, nhiệt độ cao nhất ở Lai Châu trong các ngày 6 - 8/12 duy trì ngưỡng 16 - 17 độ C.

Cụ thể, bảng giá trị nhiệt độ tại tỉnh Lai Châu cho thấy, trong ngày 8/12, nền nhiệt cao nhất ở Lai Châu là 16 độ C, trong đó thấp nhất ở ngưỡng 9 độ C.

Thời tiết Lai Châu 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Từ nay đến trước ngày không khí lạnh mạnh tràn về (30/11 - 4/12), miền Bắc ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét về đêm và sáng.

Ở những khu vực khác như Bắc và Trung Trung Bộ, từ 2/12 có mưa, mưa rào rải rác, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ ngày 6/12 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh; từ khoảng ngày 6/12 có khả năng trời chuyển rét.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối ngày 2/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước đó, nhận định về mùa đông năm nay, các chuyên gia cho rằng, khoảng từ cuối tháng 11 đến tháng 12, không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh và gây ra các đợt rét đậm, rét hại; cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt kéo dài đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.

Các chuyên gia dự báo hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm).

Theo VTV