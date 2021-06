(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay thời tiết đang chuyển sang mùa hè, khí hậu nóng ẩm là điều kiện lý tưởng cho côn trùng và một số loại vi khuẩn phát triển mạnh, trong khi ý thức và hành vi vệ sinh phòng bệnh của một số người dân chưa cao là những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và phát triển. Trong đó có các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như COVID-19, sởi, cúm, tay chân miệng, tiêu chảy do vi-rút Rota...; các bệnh do muỗi truyền nhiễm như sốt xuất huyết, viêm não do vi-rút... thường có nguy cơ gia tăng số ca mắc và có thể bùng phát dịch bệnh.

{title} Chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè Hiện nay thời tiết đang chuyển sang mùa hè, khí hậu nóng ẩm là điều kiện lý tưởng cho côn trùng và một số loại vi khuẩn phát triển mạnh, trong khi ý thức và hành vi vệ sinh phòng bệnh của một số người dân chưa cao là những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và phát triển. Trong đó có các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như COVID-19, sởi, cúm, tay chân miệng, tiêu chảy do vi-rút Rota...; các bệnh do muỗi truyền nhiễm như sốt xuất huyết, viêm não do vi-rút... thường có nguy cơ gia tăng số ca mắc và có thể bùng phát dịch bệnh. Cho trẻ trong độ tuổi đi tiêm chủng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng để phòng, chống dịch bệnh. Để chủ động phòng, chống dịch ngay từ đầu mùa hè năm 2021 và không để dịch chồng dịch, ngành y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố chủ động giám sát để có biện pháp dự phòng tích cực, phối hợp công tác điều trị, khống chế không để lây lan thành dịch; tăng cường truyền thông để người dân nâng cao nhận thức, hình thành ý thức vệ sinh phòng, chống dịch bệnh. Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe được tổ chức bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống dịch bệnh mùa hè; cán bộ y tế làm công tác dự phòng tuyên truyền, phổ biến cho người dân cách phát hiện các loại dịch bệnh và biện pháp dự phòng tại cộng đồng; vận động Nhân dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi tiêm; thực hiện ăn chín, uống sôi, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, phát quang bụi rậm quanh nhà, tạo không gian nơi sinh sống thoáng đãng, khơi thông cống rãnh, diệt loăng quăng, bọ gậy, các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết đẻ trứng và phát triển... để phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, cách ly, đáp ứng ngay, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng; đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 95% quy mô xã, phường, thị trấn; tăng cường lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết. Chuẩn bị đầy đủ kinh phí, thuốc, phương tiện, vật tư, hóa chất cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và đáp ứng các tình huống dịch bệnh. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế. Tại huyện Thạch Thành, ngay từ đầu năm, việc giám sát phòng, chống dịch bệnh được triển khai chủ động, tích cực. Đặc biệt là chủ động giám sát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp phòng chống dịch cụ thể. Một trong những biện pháp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về phòng, chống các loại bệnh dễ phát sinh như bệnh tay chân miệng, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, dịch sởi, sốt phát ban nghi sởi... Thường xuyên cử cán bộ hướng dẫn các trạm y tế xã, trường học và cộng đồng dân cư trong việc thực hiện công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn. Chủ động kiểm tra, giám sát và chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất phòng chống dịch bệnh. Vì thế huyện đã kiểm soát tốt tình hình bệnh dịch mùa hè, 5 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn không có dịch bệnh lớn xảy ra. Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: Nhờ tăng cường giám sát, xử lý kịp thời các ca bệnh, nên nhìn chung, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh thời gian qua được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, dự báo mùa hè năm nay thời tiết tiếp tục diễn biến thất thường gây khó khăn cho công tác dự đoán, phòng chống dịch bệnh. Để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, ngoài sự vào cuộc của ngành y tế, mỗi người dân cần tích cực tham gia bằng những hành động, việc làm thiết thực, nhất là thực hiện tiêm chủng cho con em, bản thân đối với những bệnh có thể phòng được bằng vắc-xin tiêm chủng và thực hiện tốt những khuyến cáo của ngành y tế. Khi bản thân và người thân trong gia đình nghi bị bệnh, cần đến ngay các cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời... Có như vậy mới có thể giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra vào mùa hè. Bài và ảnh: Hà Phương

