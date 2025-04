Triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam

(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1991 và Hồ Tiến Bảo, sinh năm 1992, cùng trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là các đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh lân cận tiêu thụ.