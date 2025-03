Triển khai phương án xử phạt “nguội” về vi phạm giao thông

Nhằm tiếp tục duy trì và ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, cùng với việc tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ ở tất cả các tuyến giao thông, lực lượng công an trong tỉnh đang tăng cường việc xử phạt nguội các trường hợp phương tiện vi phạm trật tự ATGT qua hệ thống camera giám sát, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh theo dõi hình ảnh để xử lý các lỗi vi phạm.

Phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) có địa bàn rộng, dân cư đông nên tình hình giao thông khá phức tạp. Tại khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông, nơi tập trung nhiều bệnh viện, hàng quán thường xuyên xảy ra ùn tắc và mất ATGT. Để đảm bảo an toàn khu vực này, Công an phường Đông Vệ đã tăng cường tuần tra lưu động kết hợp xử lý “nguội” vi phạm. Nhờ đó, tình hình trật tự ATGT khu vực này hiện nay khá ổn định. Trong năm 2024 và gần 3 tháng đầu năm 2025, Công an phường Đông Vệ đã xử phạt nguội gần 200 trường hợp vi phạm trật tự giao thông. Trung tá Lê Hồng Quý, Phó trưởng Công an phường Đông Vệ cho biết: Cùng với việc phạt nguội các phương tiện vi phạm trật tự giao thông, lực lượng công an tiếp nhận thông tin từ quần chúng Nhân dân và các cơ quan chức năng cung cấp về các phương tiện dừng đỗ sai quy định, vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo Công an tỉnh, hiện nay, 26/26 huyện, thị xã, thành phố đều có hệ thống camera an ninh với trên 150.000 mắt được lắp đặt tại các tuyến và nút giao thông trọng điểm. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông và công an các xã, phường, thị trấn sẽ phân tích, xử lý các thông tin, hình ảnh từ hệ thống camera giám sát và thông tin, hình ảnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp để xử phạt nguội. Trong đó, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông, như: người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, vạch kẻ đường, điều khiển xe chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định... Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã phát hiện, xử phạt nguội gần 34.000 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT, nộp kho bạc Nhà nước trên 50 tỷ đồng, nhiều nhất cả nước. Trong đó, chỉ tính riêng hơn 2 tháng đầu năm 2025, công an đã ra thông báo phạt nguội gần 5.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 7 tỷ đồng.

Trong đó, tất cả các trường hợp vi phạm xử phạt nguội đều được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Khi nhận được thông báo vi phạm về trật tự ATGT của cơ quan công an gửi đến, chủ phương tiện hoặc người điều khiển phải có mặt tại cơ quan công an để phối hợp giải quyết theo nội dung và thời hạn ghi trong thông báo. Nếu quá thời hạn mà tổ chức, cá nhân có liên quan không đến làm việc, cơ quan công an sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế và gửi cảnh báo đến cơ quan đăng kiểm theo quy định của pháp luật.

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Việc xử phạt vi phạm giao thông thông qua hệ thống camera giám sát - phạt nguội không chỉ hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm chính xác, mà còn kịp thời bố trí lực lượng tổ chức phân luồng giao thông tại các nút, điểm giao thông khi mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Đặc biệt, thông qua camera giám sát phạt nguội đã thực sự tạo chuyển biến, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự giao thông của người tham gia giao thông, từ đó giảm thiểu các vi phạm giao thông là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và va chạm giao thông, góp phần ổn định tình hình trật tự giao thông trên địa bàn.

Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông và công an các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tiếp tục tăng cường theo dõi, giám sát thông qua hệ thống camera để phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng, phương tiện mà ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT chưa cao, còn tùy tiện, ngang nhiên vi phạm trật tự ATGT, nhất là khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng theo dõi, giám sát và trực tiếp sử dụng thiết bị kỹ thuật ghi lại hình ảnh của các phương tiện vi phạm tại các tuyến đường trung tâm của TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, lực lượng sẽ tập trung xử lý nghiêm các lỗi vi phạm như: không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường; đi sai làn đường, không đi bên phải chiều đi của mình; đỗ, dừng, chuyển hướng không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ... góp phần thiết lập kỷ cương và xây dựng văn hóa giao thông, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Quốc Hương