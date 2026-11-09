Trân trọng những cống hiến của đảng viên 80 năm tuổi Đảng

Được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là dấu mốc đặc biệt về quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ và lòng trung thành son sắt với lý tưởng cách mạng của người đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình, mà còn là niềm tự hào của tổ chức đảng, quê hương và các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Mai Đức Tịch.

Sáng 9/11, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Mai Đức Tịch, thuộc Đảng bộ phường Quang Trung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo đảng viên Mai Đức Tịch.

Gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Mai Đức Tịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trân trọng trước những đóng góp của đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và khẳng định, đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, cống hiến của người đảng viên; đồng thời là biểu tượng của niềm tin, bản lĩnh chính trị và lòng trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho đảng viên Mai Đức Tịch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh mong đảng viên Mai Đức Tịch tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu; là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu và lòng trung thành với Đảng để các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đảng tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên cao tuổi, đảng viên có nhiều đóng góp cho cách mạng. Đồng thời, chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng và phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Minh Hiếu