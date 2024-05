Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp CEO các tập đoàn lớn để thảo luận tình hình kinh tế

Tổng thống Biden đã nhóm họp với các lãnh đạo doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, ngân hàng, năng lượng sạch và xây dựng để lấy ý kiến đóng góp của họ về kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên kế hoạch gặp Giám đốc điều hành (CEO) của các tập đoàn lớn để thảo luận về tình hình kinh tế cũng như những nỗ lực thực hiện chính sách về cơ sở hạ tầng và năng lượng sạch của ông.

Ngày 7/5, ông Biden đã mời lãnh đạo các tập đoàn tham dự một cuộc họp trong nỗ lực nhằm nêu bật sức mạnh của kinh tế Mỹ.

Theo một quan chức Nhà Trắng, CEO Citigroup Inc, Jane Fraser, CEO United Airlines Holdings Inc, Scott Kirby, người sáng lập Evercore Inc, Roger Altman và CEO Marriott International Inc, Anthony Capuano nằm trong số những lãnh đạo doanh nghiệp tham gia cuộc họp với ông Biden.

Đồng thời, cuộc họp cũng là cơ hội để ông chia sẻ kỳ vọng những nỗ lực đầu tư vào Mỹ và củng cố các liên minh ở nước ngoài đang tạo dựng sự chắc chắn và niềm tin lớn hơn ở trong nước lẫn nước ngoài.

Những người đứng đầu doanh nghiệp khác tham dự cuộc họp bao gồm CEO Corning Inc, Wendell Weeks, CEO Flex Ltd, Revathi Adkaithi, CEO, Bechtel Group Inc, Brendan Bechtel.

Ông Biden thường nhóm họp với lãnh đạo các doanh nghiệp định kỳ tại Nhà Trắng để lắng nghe quan điểm của họ về nền kinh tế, vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu trong cuộc bầu cử tháng Mười Một.

Theo cuộc thăm dò của Bloomberg News/Morning Consult công bố vào tháng trước, cử tri Mỹ đang hết sức lo ngại về tình hình kinh tế./.

Theo TTXVN