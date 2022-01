Phụ nữ có nên dùng tinh chất hàu không?

Tinh chất hàu tươi mang đến những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nam giới. Nhiều người thường có quan điểm rằng chỉ có nam giới mới cần sử dụng các sản phẩm có chiết xuất từ hàu. Vậy liệu phụ nữ có nên dùng tinh chất hàu không? Hãy cùng tham khảo những thông tin sau đây để có câu trả lời.

Tinh chất hàu được chiết xuất từ bột thịt hàu - là loại hải sản có nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào như kẽm sắt, đồng, magie, vitamin A, vitamin C, … đem lại những lợi ích tuyệt vời cho cơ thể.

Trong hàu chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như: Chất đường bột, chất đạm, chất béo, Cholesterol, Natri, Vitamin A, Vitamin C…cung cấp nhiều dưỡng chất cực kỳ hiệu quả tốt cho các chị em trong quá trình làm đẹp, tăng ham muốn, giúp cải thiện hệ tim mạch một cách hiệu quả

Do vậy, không chỉ tốt với sức khỏe nam giới, tinh chất hàu cũng có lợi đối với sức khỏe phụ nữ. Dưới đây là một số công dụng từ tinh chất hàu cho nữ giới.

Bổ sung kẽm

Hàu là một trong những nguồn thực phẩm giàu kẽm nhất trong tự nhiên ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, khi thường xuyên ăn hàu sẽ giúp đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng kẽm để hoạt động mỗi ngày. Kẽm đóng vai trò quan trọng là duy trì hoạt động của hệ thống thần kinh trung ương, hệ miễn dịch, xương khớp và sinh sản.

Hỗ trợ giảm cân

Tuy có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng hàu lại chưa rất ít chất béo và giàu protein, làm tăng cường trao đổi chất, tái tạo các mô và giúp cơ thể săn chắc.

Tốt cho tim mạch

Không chỉ tốt cho sức khỏe của nam giới, hàu biển còn các tác dụng bảo vệ sức khỏe cho mọi lứa tuổi hay giới tính. Tác dụng của hàu biển còn giúp giảm cholesterone xấu trong máu, giúp cho thành mạch co giãn tốt, hạn chế xơ hóa do các vi lượng khoáng bám vào thành mạch gây giòn, xơ hóa. Công dụng này của tinh chất hàu, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm có chiết xuất hàu được bày bán đa dạng bởi nhiều nhãn hàng và mức giá khác nhau. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả sử dụng tốt nhất, nên chọn các dòng tinh chất hàu 100% hoặc có chiết xuất từ hàu tươi nguyên chất, tránh lựa chọn các sản phẩm kém chất lượng gây tiền mất tật mang

Một trong số các dòng viên uống tinh chất hàu được khuyến khích sử dụng nhiều nhất hiện nay đó chính là tinh chất hàu Oyster Plus. Để xem sản phẩm viên uống này có tốt không mời bạn tham khảo ngay bên dưới.

Thành phần trong viên uống tinh chất hàu Oyster Plus là 100% hàu tươi sống, trải qua quy trình làm sạch và chiết xuất an toàn, loại bỏ các chất độc có trong hàu giúp tránh gây ra kích ứng khi đi vào trong cơ thể.

Tinh chất hàu Oyster Plus của Goodhealth được chiết xuất nguyên chất từ bột thịt hàu New Zealand - một trong những vùng biển sạch nhất thế giới, chứa hàm lượng kẽm cao gấp 4 lần hàu biển Việt Nam. Nhờ đó, Oyster Plus giúp hỗ trợ tăng cường sinh lực, tăng cường sức đề kháng cho nam giới.

Ngoài ra, còn có bổ sung thêm hàm lượng kẽm cao nhờ đí sinh lý cải thiện hơn, hệ miễn dịch cũng được nâng cấp hơn.

Đa số người dùng sau khi sử dụng viên uống tinh chất hàu Úc Oyster Plus đều có những đánh giá rất khả quan

Như đã nói bên trên thì viên uống tinh chất hàu mang đến những công dụng đặc biệt hơn cho vấn đề sinh lý ở nam giới. Với nữ giới, chị em vẫn có thể sử dụng để bổ sung dưỡng chất cũng như những công dụng như đã kể trên

Bài viết trên đây chúng tôi đã giúp bạn giải đáp thắc mắc liên quan đến phụ nữ có nên sử dụng tinh chất hàu không. Hy vọng với những chia sẻ trên đây bạn đã có cho mình một câu trả lời chính xác nhất. Hãy tiếp tục theo dõi https://hanguc247.com/ để cập nhật thêm những review về các dòng sản phẩm khác.

