Di chứng tim mạch hậu F0: Làm sao để giảm nhẹ?

Sau khi khỏi COVID-19, nếu cảm thấy khó thở, hồi hộp, tim đập nhanh, đau ngực khi làm việc gắng sức... bạn cần đi khám để phát hiện và điều trị kịp thời. Bởi đó là những dấu hiệu đầu tiên cảnh báo di chứng tim mạch hậu COVID-19.

Theo BS CKII Vũ Minh Đức,Giám đốc Phòng khám GOLDEN CARE, chúng ta thường nghĩ rằng SARS-CoV-2 chỉ tấn công vào đường hô hấp và phổi. Nhưng thực tế, SARS-CoV-2 còn gây ra hàng loạt những tổn thương trên tim và mạch máu.

Các tổn thương trên tim và mạch máu có thể xuất hiện từ khi F0 đang trong giai đoạn dương tính và kéo dài vài tuần hoặc nhiều tháng sau khi người bệnh đã “sạch” virus. Điều đáng lo ngại, biến chứng tim mạch hậu COVID-19 không chỉ xảy ra ở những người mắc COVID-19 nặng nguy kịch hay có bệnh nền tim mạch mà còn xuất hiện ở những bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng..

COVID-19 có thể để lại nhiều di chứng trên hệ thống tim mạch

COVID-19 gây tổn thương tim mạch như thế nào?

Chia sẻ về vấn đề này, BS CKII Vũ Minh Đức cho biết: Trong cơ thể có 3 nơi có nhiều thụ thể ACE2 để virus SARS-CoV-2 bám vào là phổi, tim và mạch máu.

Tại mạch máu, SARS-CoV-2 sẽ xâm nhập vào và phá hủy nội mô tế bào và nội mạc mạch máu, tạo những vết trầy và hình thành huyết khối, rối loạn chức năng mạch máu. Khi huyết khối xuất hiện, mạch máu bị bít tắc sẽ xảy ra sự cố thuyên tắc mạch máu do huyết khối. Mạch máu càng nhỏ (vi mạch) thì càng dễ bị bít tắc bởi vi huyết khối và tổn thương.

Với tim, SARS-CoV-2 gây tổn thương tim bằng 3 cơ chế:

Thứ nhất, SARS-CoV-2 bám lên thụ thể ACE2 ở tim và trực tiếp gây tổn thương cơ tim.

Thứ hai, SARS-CoV-2 gây ra hiện tượng viêm“ bão cytokine”. Khi cơn bão này xuất hiện thì bạch cầu, kháng thể… không chỉ tấn công SARS-CoV-2 mà còn tấn công cả tế bào lành, gây ra viêm cơ tim.

Thứ ba, đường vào của SARS-CoV-2 chính là hô hấp (phổi). Bình thường phổi làm nhiệm vụ lọc máu, làm máu giàu oxy hơn. Khi phổi bị tổn thương (phế nang và các vi mạch phổi) sẽ không thể làm nhiệm vụ giúp cho máu giàu oxy nữa. Tim phải lưu chuyển một dòng máu nghèo oxy. Muốn cung cấp đủ oxy cho các mô cơ quan ở khắp mọi nơi trong cơ thể thì tim phải tăng co bóp, dẫn đến tim dễ bị suy yếu.

Giải pháp nào giúp phòng ngừa và cải thiện di chứng tim mạch hậu COVID-19?

Theo bác sĩ Đức, người bệnh F0 cần cần tập thói quen lắng nghe cơ thể để phát hiện sớm những thay đổi, sau đó đi gặp bác sĩ chuyên khoa tim mạch thăm khám và điều trị kịp thời.

“Nhiều người thường nghĩ rằng, khó thở là do có bất thường ở phổi. Tuy nhiên, triệu chứng khó thở cũng có thể là do tim mạch. Một số cách để nhận biết khó thở đó là: cảm thấy mệt, thở dốc khi leo lên cầu thang hoặc khi gắng sức dù trước đây không bị như thế.

Bên cạnh khó thở, đau ngực cũng là dấu hiệu cảnh báo bệnh tim mạch. Cơn đau ngực không nhất thiết phải đau thắt như nhồi máu cơ tim mà có thể là cảm giác như bị đè ở chính giữa ngực hoặc ở ngực trái. Ngoài ra, người bệnh có thể thấy nhịp tim bất thường.”, BS Vũ Minh Đức cho biết.

Cũng theo bác sĩ, bên cạnh sử dụng các loại thuốc điều trị, việc bổ sung thêm các sản phẩm bổ trợ có thành phần chứa các hoạt chất sinh học tự nhiên như là Dihydroquercetin chiết xuất từ thông Dahurian có tác dụng chống viêm mạnh nên hỗ trợ giảm thiểu tổn thương tim mạch do SARs-CoV-2. Nhờ tác dụng chống viêm, chống oxy hóa mạnh nên Dihydroquercetin chiết xuất từ thông Dahurian còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch.

Chiết xuất thông Dahurian được chứng minh giúp giảm tổn thương tim mạch

Theo BS Minh Đức, thông Dahurian khác biệt với các loại thông khác là có thể trường tồn được vài trăm năm ở vùng khí hậu khắc nghiệt như ở Siberia (Nga) (mùa đông lạnh âm 70 độ nhưng mùa hè nóng tới 40 độ). Chính sự trường tồn này đã khiến các nhà khoa học đặt ra câu hỏi: Điều gì đã giúp Thông Dahurian có sức sống mãnh liệt đến vậy?

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra một lượng lớn Dihydroquercetin trong cây thông Dahurian. Nhờ khả năng chống viêm, chống stress oxy hóa, ngăn ngừa huyết khối, vi huyết khối, đặc biệt là khả năng phục hồi vi tuần hoàn (mạch máu nhỏ - nơi trực tiếp trao đổi oxy và dưỡng chất cho tế bào), từ đó làm tăng lưu thông máu đến tim.

BS Đức còn cho biết: “Chiết xuất Thông Dahurian chống lại gốc tự do và kháng viêm rất mạnh. Nếu như những tác nhân nào làm viêm, tắc mạch máu thì chất này sẽ chống lại, làm cho mạch máu ít viêm hơn, ít tắc hơn. Chúng ta vẫn quen với vitamin E, vitamin C có khả năng chống viêm rất tốt. Nhưng thậm chí Dihydroquercetin chiết xuất từ thông Dahurian có khả năng chống viêm và chống oxy hóa mạnh hơn cả vitamin E và vitamin C 30-40 lần”.

Chiết xuất từ thông Dahurian có trong TPBVSK Ích Tâm Khang Platinum

Dihydroquercetin chiết xuất từ thông Dahurian hiện nay được ứng dụng trong TPBVSK Ích Tâm Khang Platinum được xem là giải pháp hiệu quả hỗ trợ làm làm tăng lưu thông máu đến tim, hỗ trợ giảm đau thắt ngực do thiếu máu cơ tim.