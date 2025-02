Thông xe kỹ thuật dự án đường Vạn Thiện đi Bến En và đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45

Sáng 9/2, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án đường Vạn Thiện đi Bến En và dự án Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hóa).

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự án đường Vạn Thiện đi Bến En được phê duyệt với tổng mức đầu tư 1.181 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Quy mô đầu tư xây dựng mới 12,19km đường đảm bảo quy mô 4 làn xe; chiều rộng nền đường 33m, chiều rộng mặt đường 22m, chiều rộng dải phân cách giữa 5,0m, chiều rộng lề đường 6m; diện tích thu hồi đất là 69,2ha với 822 hộ bị ảnh hưởng. Dự án được khởi công tháng 8/2022 và dự kiến hoàn thành tháng 1/2025.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa báo cáo tại buổi lễ.

Dự án Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) có chiều dài 14,6km với tổng mức đầu tư 1.423,6 tỷ đồng. Dự án bao gồm đoạn tuyến từ nút giao với Quốc lộ 1A đến đầu cầu vượt Sông Mã (Km0 - Km5+250) do UBND huyện Hoằng Hóa làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 306,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện. Tiểu dự án 1 (cầu vượt sông Mã và đường hai đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250) do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 655,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Tiểu dự án 2 (đoạn tuyến Km7+250 - Km14+603) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 454,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. Toàn tuyến được đầu tư với chiều rộng nền đường 12m, chiều rộng mặt đường 11m; trên tuyến có 06 cầu, trong đó có 2 cầu lớn là cầu Xuân Quang dài 1.028m vượt sông Mã (thuộc Tiểu dự án 1) và cầu vượt cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài 310,4m (thuộc Tiểu dự án 2). Tổng diện tích thu hồi đất là 54,37ha với 914 hộ bị ảnh hưởng. Dự án được khởi công tháng 10/2022 và dự kiến hoàn thành tháng 1/2025.

Trong quá trình thực hiện, tiến độ thi công các dự án bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, mưa bão, sự khan hiếm vật liệu, giá cả nguyên nhiên vật liệu leo thang, thay đổi chế độ chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng... Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, sự phối hợp của các ngành, sự ủng hộ của Nhân dân trong vùng dự án đặc biệt là các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng và quyết tâm của nhà thầu thi công xây dựng với phương châm “vượt nắng, thắng mưa”, thi công “ba ca, bốn kíp” đến nay các dự án đã cơ bản hoàn thành đảm bảo đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận và biểu dương chủ đầu tư các dự án, các sở, ban, ngành, UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh, Hoằng Hóa, Thiệu Hoá, các nhà thầu thi công và Nhân dân các địa phương có dự án đi qua đã đồng tình, ủng hộ, chia sẻ những ảnh hưởng nhất định và sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án để thi công hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Dự án đường Vạn Thiện đi Bến En và Dự án Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 được kết nối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông thông qua nút giao Vạn Thiện (Nông Cống) và nút giao Thiệu Giang (Thiệu Hóa), các tuyến đường hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương.

Tuyến đường Vạn Thiện đi Bến En.

Với dự án đường Vạn Thiện đi Bến En kết nối từ tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam với Vườn quốc gia Bến En và là tuyến đường mới kết nối về trung tâm thị trấn Bến Sung, sẽ tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển về phía Tây Nam đối với các huyện Nông Cống và Như Thanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng và các dịch vụ vui chơi giải trí của Vườn Quốc gia Bến En.

Tuyến từ nút giao với Quốc lộ 1A đến đầu cầu vượt Sông Mã.

Dự án Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian lưu thông theo hướng Đông - Tây khi di chuyển từ các huyện phía Tây của tỉnh với Quốc lộ 1, giảm áp lực giao thông qua Quốc lộ 45, Quốc lộ 47, Quốc lộ 217 về Quốc lộ 1, đảm bảo phục vụ lưu thông vận chuyển hàng hóa, hành khách. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Quý, Khu công nghiệp Bắc Hoằng Hoá và Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh (Thiệu Hóa).

Toàn cảnh buổi lễ.

Để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, hiệu quả đầu tư của các dự án khi đưa vào khai thác sử dụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị ngay sau buổi lễ thông xe kỹ thuật, chủ đầu tư dự án tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại, ưu tiên hoàn thiện tất cả những hạng mục về hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục liên quan khác đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật để nghiệm thu dự án theo quy định trong quý I/2025, đưa dự án vào sử dụng đảm bảo hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Sở Giao thông - Vận tải, các ngành liên quan và các địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu, hành lang tuyến đường, sử dụng theo đúng năng lực thiết kế và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành các quy hoạch trong khu vực làm cơ sở đẩy mạnh thu hút, kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp dọc tuyến đường nối Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45; đẩy nhanh tiến độ để triển khai Dự án Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En.

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật dự án đường Vạn Thiện đi Bến En.

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật dự án Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hóa).

Đông đảo Nhân dân hai bờ sông Mã huyện Thiệu Hóa và Hoằng Hóa chứng kiến sự kiện quan trọng này.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật dự án đường Vạn Thiện đi Bến En và dự án Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hóa).

