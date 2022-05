Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Thành Phú

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 6859/UBND-CN ngày 17/5/2022 về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị mới Thành Phú, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Based on the direction of Chairman of the Thanh Hoa provincial People"s Committee at the document no. 6859/UBND-CN dated May 17th, 2022 regarding to deadline extension for submitting registration dossier forimplementingland-using investment projectThanh Phu New Urban Area, Quan Lao Town, Yen Dinh district, Thanh Hoa province.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Thành Phú, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (số công bố danh mục dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 20220305664-00) với nội dung như sau:

The Department of Planning and Investment of Thanh Hoa Province announces the deadline extension for submitting registration dossiers forimplementingland-using investment projects Thanh Phu New Urban Area, Quan Lao Town, Yen Dinh district, Thanh Hoa province (the project publish reference number on the National Bidding Network System: 20220305664-00) with the following detail:

1. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 6 năm 2022.

1. Deadline for project registration dossier submission: 9:00am, dated 3th, June, 2022.

2. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Investors who are interested in and wish to register for project implementation, must follow the procedures to be issued a digitalcertificate and submit the Application for registration of executing the project via the National Bidding Network System.

3. Liên danh Công ty TNHH đầu tư phát triển Vượng Vũ - Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Sơn - Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn địa ốc không phải nộp lại hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.

3. Partnership investor Vuong Vu Investment and Development Limited Liability Company - Lam Son Technology Development Joint Stock Company -Viet Tien Son Real Estate Joint Stock Company does not have to resubmit the registration dossiers for project implementation.

Phó Giám đốc: Lôi Quang Vũ