Lời cảm ơn về việc tang lễ ông Nguyễn Đình Thắng

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Sở Nông Nghiệp Thanh Hóa; Sở Y Tế Thanh Hóa; Hội LHPN tỉnh; Cục III Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa; UBND các huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thạch Thành, Nông cống; Viện Nông nghiệp Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa; Ban Quản lý khu kinh tế Nghi sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa; Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa; Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Thanh Hóa; Công an thành phố Thanh Hóa; Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Tây Hà Nội.

Các Chi nhánh Ngân hàng tại Thanh Hóa: Ngân hàng đầu tư và phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn: Bắc, Nam và Thanh Hoá, Ngân hàng hợp tác xã; Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hoá; Tổ chức tài chính vi mô M7; Phòng Nông nghiệp các huyện; Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Thanh Hóa; Các Chi cục trực thuộc sở Nông nghiệp; Vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên, các ban quản lý rừng phòng hộ, các trung tân dịch vụ nông nghiệp các huyện.

Hội Di sản văn hóa Thanh Hóa, Hội Khoa học lịch sử các lực lượng vũ trang Thanh Hóa; Công ty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hóa; Hội LHPN các huyện, thành phố: Thanh Hoá, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Nga Sơn, Hoằng Hoá, Quảng Xương, Hậu Lộc, Thiệu Hoá, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thuỷ; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển các tỉnh: Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bến Tre.

Đảng ủy xã Trường Xuân, Ccán bộ và Nhân dân thôn Thành Vinh xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa; cán bộ và nhân dân phố Lương Ngọc Quyến, phố Lê Thước phường Trường Thi, Phố Tô Vĩnh Diện, Phố Đông Lân phường Điện Biên, phố Nguyễn Mộng Tuân phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa; Tập thể Cựu Học Sinh lớp 12A khóa các khoá: 1980-1983, 1982-1985 Trường PTTH Lê Hoàn, khoá 1992-1995 Trường PTTH Lê Lợi huyện Thọ Xuân, tập thể cựu học sinh THCS khóa 1982-1983, Hội cựu sinh viên khoá 35D 01 Trường đại học tài chính kế toán Hà Nội, Hãng kiểm toán AASC.

Anh, chị em con cháu nội ngoại tộc, Các gia đình thông gia, bạn bè thân hữu gần xa

Đã đến chia buồn, phúng viếng, tiễn đưa chồng, cha, ông, cụ chúng tôi

Là ông: Nguyễn Đình Thắng: Sinh ngày 20 tháng 12 năm 1937. Quê quán: Thôn Thành Vinh, xã Trường Xuân (Xuân Vinh cũ) huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Tạ thế ngày: 17 tháng 4 năm 2022 (tức ngày 17 tháng 3 năm Nhâm Dần) hưởng thọ 86 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những điều thiếu sót, gia đình mong nhận được sự niệm tình lượng thứ.

Thay mặt gia đình

Bà quả phụ: Nguyễn Thị Thiết

Trưởng nam: Nguyễn Đình Sơn