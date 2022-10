Xã Tân Thành (Thường Xuân) khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn sau mưa lũ

Theo thông tin từ UBND xã Tân Thành (Thường Xuân), do mưa lớn kéo dài từ ngày 28-9 đến nay khiến các sông, suối qua địa bàn mực nước dâng cao, khó tiêu thoát; tràn Thành Nàng bị ngập nước ngập hơn 1,2m, gây khó khăn cho việc lưu thông, đi lại của người dân. Đặc biệt, trong ngày 30-9, có 212 hộ dân tại các thôn Thành Nàng, Thành Lợi, Thành Lợp, Thành Hạ, Thành Sơn bị chia cắt, cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Thôn Thành Lợp có 60 hộ dân bị cô lập đã có thể lưu thông trong nội thôn.

Với sự nỗ lực, khẩn trương, UBND xã Tân Thành đã phân cử lực lượng dân quân trực gác hai bên đập tràn Thành Nàng và thực hiện các biện pháp khơi thông dòng chảy, tiêu nước tại các sông suối, cống trên địa bàn. Đồng thời, lên các phương án bảo đảm đời sống, sinh hoạt của người dân trong trường hợp mưa lũ, nước ngập kéo dài.

Tràn Thành Nàng đang được thực hiện gia cố để bảo đảm lưu thông ngay khi nước rút.

Theo ông Lang Thanh Xứng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, sáng ngày 1-10, trên địa bàn xã nước đã rút, có 6/9 thôn việc đi lại, sinh hoạt bình thường, còn 3 thôn gồm: Thành Nàng, Thành Lợp, Thành Sơn người dân đã có thể lưu thông trong nội thôn.

Đường vào thôn Thành Lợp vẫn bị ngập nước.

Tuy nhiên, việc lưu thông liên xã vẫn còn nhiều khó khăn do tuyến đường 519B nối xã Tân Thành với xã Luận Khê vẫn đang bị chia cắt. Do đó, UBND xã vẫn tiếp tục phân công lực lượng theo dõi diễn biến thời tiết và thường xuyên bám sát cơ sở để chủ động nắm bắt tình hình sạt lở, ngập nước ở điểm cầu tràn để có phương án xử lý kịp thời bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Lê Thanh