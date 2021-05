Tư lệnh Quân khu 4 thăm và làm việc với Tòa giám mục Thanh Hóa

Nằm trong kế hoạch dự hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Tòa giám mục tỉnh Thanh Hóa.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh tặng quà Tòa giám mục Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của Đảng bộ, chính quyền Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa. Có được kết quả trên nhờ một phần đóng góp quan trọng của Toàn Giám mục và đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa.

Tòa giám mục đã luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đồng lòng xây dựng đất nước, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng vững về chính trị, mạnh về kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo giữ vững trật tự an an toàn xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh...

Tư lệnh Quân khu 4 chúc Giám mục Nguyễn Đức Cường dồi dào sức khỏe, trí tuệ, tâm huyết, tiếp tục cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục chỉ đạo giáo dân cùng toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của tỉnh nhà. Đặc biệt là chỉ đạo giáo dân tích cực tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp sắp tới.

Các đại biểu dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu với đoàn công tác, Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường cảm ơn tình cảm của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dành cho Toà giám mục và đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định, những năm qua tình cảm, mối quan hệ của đồng bào Công giáo với lực lượng vũ trang rất tốt, thể hiện đúng tinh thần quân với dân một ý chí.

Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường chúc sức khỏe đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 và mong Tư lệnh tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp củng cố quốc phòng - an ninh của Quân khu 4 nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Khánh Trình