Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Lang Chánh

Ngày 11-5, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Thông tin và tuyên truyền bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Lang Chánh.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Thông tin và tuyên truyền bầu cử tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buoir làm việc với lãnh đạo huyện Lang Chánh.

Qua kiểm tra niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, chuẩn bị hòm phiếu, các điều kiện cơ sở vật chất cho Cuộc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai bầu cử cũng như thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Lang Chánh.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử của huyện cần rà soát lại một số vấn đề như tại các điểm bỏ phiếu cần phải chuẩn bị hòm phiếu phụ, đối với những nơi có số lượng cử tri đông có thể bố trí hai hòm phiếu để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri khi tham gia bỏ phiếu; việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách các ứng viên cần phải khoa học hơn.

Làm việc với lãnh đạo huyện Lang Chánh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn công tác đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử và kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, đến nay các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đều được huyện thực hiện đúng trình tự về thủ tục, thời gian theo quy định. Tổng số cử tri theo danh sách niêm yết là 35.480 người với 82 khu vực bỏ phiếu; sau các bước hiệp thương theo đúng quy định, huyện Lanh Chánh đã lập danh sách chính thức 52 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; 352 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Lang Chánh tiếp tục chủ động trong phòng, chống dịch; tuyên truyền để người dân tự giác thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K”, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công điện, thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Tại các điểm bỏ phiếu yêu cầu bắt buộc phải trang bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang. Đối với xã Yên Khương - là xã giáp biên giới cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng để ngăn chặn, kiểm soát việc nhập cảnh trái phép.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh từ nay đến thời điểm diễn ra bầu cử chỉ còn chưa tới 2 tuần, do đó đây là thời điểm cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử, đặc biệt là công tác tuyên truyền trực quan; đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, xây dựng và triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn, an ninh - trật tự cho ngày bầu cử, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, là ngày hội của toàn dân.

Hoàng Lan