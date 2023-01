Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm, chúc Tết tại Thanh Hóa

Ngày 12-1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho gia đình chính sách, chức sắc tôn giáo, công nhân lao động tại Thanh Hóa; làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lừng (100 tuổi) tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng quà tết cho công nhân nghèo tại Công ty TNHH Giầy Roll Sport Việt Nam.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến thăm, chúc tết, tặng quà cho công nhân, người lao động Công ty Giày Roll Sport tại Khu công nghiệp Hoàng Long, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao sự phát triển, lớn mạnh của công ty sau hơn 12 năm đầu tư sản xuất kinh doanh tại Thanh Hóa; đặc biệt là việc chăm lo tết cho người lao động của công ty trong bối cảnh tình hình sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Chúng ta đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, do vậy chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước. Ban lãnh đạo và công nhân Công ty Giày Roll Sport cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt để đưa công ty ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí mong muốn Ban lãnh đạo Công ty Giầy Roll Sport tiếp tục năng động, chủ động tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường để tạo việc làm bền vững cho người lao động; tạo môi trường làm việc an toàn, có mức thu nhập xứng đáng cho người lao động; tiếp tục cùng với người lao động xây dựng mối quan hệ lao động tốt đẹp, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của công ty; đóng góp vào sự phát triển của đất nước và của tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao 200 suất quà động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Giày Roll Sport.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm hỏi tình hình đời sống người dân giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường (Quảng Xương).

Đến thăm, chúc tết bà con giáo dân Giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương và Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ ấn tượng trước những thay đổi ngày càng tốt đẹp trong đời sống của đồng bào giáo dân nói riêng và người dân xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương nói chung.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các thành viên trong đoàn tặng quà giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường (Quảng Xương).

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng: Có được điều này, ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp, còn có sự đồng lòng, đoàn kết, đồng thuận của mọi tầng lớp Nhân dân, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo; trong đó có vai trò rất lớn của Linh mục Trần Xuân Mạnh, chính xứ Phúc Lãng, trong việc dẫn dắt bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế. Đồng chí mong muốn Linh mục Trần Xuân Mạnh và bà con giáo dân Giáo xứ Phúc Lãng nói riêng và Nhân dân xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, đùm bọc để cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lừng (100 tuổi) ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương.

Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lừng ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương năm nay tròn 100 tuổi, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao thiệp mừng thọ và gửi lời chúc thọ của Chủ tịch nước tới mẹ; đồng thời trân trọng cảm ơn những cống hiến, hy sinh của mẹ và những người con cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, thể hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư; nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư; nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Theo đó, năm 2022, dù gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ được ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, tốc độ tăng trưởng đứng thứ 7 cả nước, quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 51.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai linh hoạt, hiệu quả; dịch bệnh được kiểm soát, tạo môi trường thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu Trung ương dự buổi làm việc.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn Đảng bộ đã kết nạp được trên 13.000 đảng viên mới, xấp xỉ đạt mục tiêu kế hoạch Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Trong năm 2022, kết nạp đảng viên mới vượt 19,2% kế hoạch; trong đó có nhiều đảng viên mới là người dân tộc thiểu số, người theo các tôn giáo, sinh viên, học sinh, công nhân trong các doanh nghiệp.

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương chuẩn bị điều kiện cho Nhân dân đón tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cung cầu hàng hóa, an ninh - trật tự, an toàn giao thông; quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị mất việc làm, giảm việc làm… bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, nghĩa tình.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai biểu dương và đánh giá cao những thành tựu, kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2022 là rất to lớn. Đồng chí đặc biệt ghi nhận những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc kết nạp đảng viên mới và đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cần nghiên cứu những kinh nghiệm hay, bài học quý của Thanh Hóa để nhân rộng trong cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chủ động, linh hoạt, sáng tạo hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức; giảm chênh lệch giữa các vùng miền; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo, các tầng lớp Nhân dân vì mục tiêu phát triển chung.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng biểu dương tinh thần chủ động, chu đáo trong việc chăm lo tết cho người nghèo, các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân mất việc, thiếu việc làm của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí đề nghị Thanh Hóa tiếp tục quan tâm hơn nữa để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Nhân chuyến công tác tại Thanh Hóa, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và các thành viên trong đoàn công tác đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Minh Hiếu