Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống và chúc tết tại huyện Quảng Xương và Như Xuân

Ngày 21-1, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân và chúc tết tại 2 huyện Quảng Xương và Như Xuân. Cùng tham gia có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Quảng Xương.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và đoàn công tác thắp hương các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Như Xuân.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Quảng Xương và huyện Như Xuân, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trước những công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc của toàn dân tộc.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ký ở xã Quảng Ninh (Quảng Xương).

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và đoàn công tác thăm, tặng quà và trao thiếp mừng thọ cụ bà Lê Thị Nghi tròn 100 tuổi ở khu phố Cát Tiến, thị trấn Yên Cát (Như Xuân).

Đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình chính sách và trao thiếp mừng thọ, quà cho cụ bà tròn 100 tuổi tại 2 huyện Quảng Xương và Như Xuân, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, gửi lời chúc tốt đẹp đến các gia đình; đồng thời đề nghị 2 huyện tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho Nhân dân, nhất là làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với các gia đình chính sách, tạo mọi điều kiện để các gia đình vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và đoàn công tác đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đến thăm Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2022, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và đoàn công tác thăm, chúc tết Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Xương và Ban Thường vụ Huyện uỷ Như Xuân, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các địa phương trong năm 2021, đồng thời đề nghị các huyện tập trung chăm lo tết cho Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách, người bị ảnh hưởng bởi COVID-19, với tinh thần an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình; đảm bảo các phương án về an ninh - trật tự, kiểm soát tốt vấn đề đốt pháo nổ, an toàn giao thông.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Như Xuân.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Xương.

Đồng chí đề nghị 2 huyện kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 với chủ trương thích ứng an toàn, phòng chống hiệu quả. Ngay sau Tết Nguyên đán phải tập trung cao độ cho các nhiệm vụ phát triển sản xuất; tăng cường tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tuyển quân, hoàn thành chỉ tiêu giao quân; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

Phan Nga