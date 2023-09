Trật tự giao thông ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9 cơ bản ổn định

Bám sát Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo các chuyên đề gắn với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, ngày đầu ra quân (1-9) tại các tuyến quốc lộ, nút giao thông dẫn vào cao tốc... lực lượng chức năng Công an tỉnh đã xử lý 326 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A

Theo kế hoạch, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã bố trí các tổ công tác triển khai công tác tuần tra, kiểm soát; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

Lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm

Cùng với đó, để kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, đồng thời, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, nhất là quản lý phương tiện vận tải hành khách, xe quá tải trọng, vi phạm tốc độ... Phòng Cảnh sát giao thông đã thành lập các tổ công tác đặc biệt với nhiệm vụ vừa tuần tra, kiểm soát lưu động, vừa cắm chốt trên các tuyến giao thông trọng điểm như các quốc lộ: 1A, 45, 47, 47C, 217, đường Hồ Chí Minh, QL10, 15A, 15C; các tuyến tỉnh lộ và đường dẫn vào các khu du lịch để làm tốt công tác phân luồng giao thông, chống ùn tắc giao thông; giảm thiểu tai nạn giao thông, qua đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Chúng tôi đã bố trí lực lượng trên những tuyến quốc lộ, đồng thời liên tục tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, xử lý triệt để những vi phạm giao thông, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ, tốc độ, nhất là tập trung xử lý các phương tiện vận chuyển hành khách... Qua đó, đã đạt kết quả tốt, tình trạng tai nạn giao thông cơ bản được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, đặc biệt tai nạn giao thông chết người không xảy ra trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đại tá Lê Văn Chiến,nhấn mạnh

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm

Quá trình triển khai thực hiện, với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo khách quan, minh bạch, không có “vùng cấm”, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông luôn nâng cao vai trò, trách nhiệm; chấp hành nghiêm quy trình công tác, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực; đồng thời bảo đảm các biện pháp chống ùn tắc giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông.

Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử lý 326 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 760 triệu đồng, tạm giữ 59 phương tiện, tước giấy phép lái xe, kiểm định 38 trường hợp. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Nồng độ cồn 32 trường hợp; quá tải 23 trường hợp.

Lê Phượng