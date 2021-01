Tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2020

Chiều 11-1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Thanh Hoá tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TT&TT năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Lãnh đạo Sở TT&TT phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi do tác động của thiên tai, dịch bệnh, nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành TT&TT Thanh Hóa, nhiều chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực đều cơ bản hoàn thành.

Theo đó, công tác quản lý Nhà nước về TT&TT của tỉnh được tăng cường, từng bước khẳng định, vị trí, vai trò là ngành đa lĩnh vực, tác động quan trọng đến mọi mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế.

Năm 2020, các chỉ tiêu dịch vụ bưu chính - viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh và truyền hình, xuất bản, in, phát hành hoàn thành vượt mức và tiếp tục phát triển.

Hạ tầng thông tin ngày càng hiện đại, đồng bộ, mở rộng về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; công nghệ thông tin được ứng dụng hiệu quả, thúc đẩy cải cách hành chính; Báo chí - xuất bản hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

So với năm 2019, nhiều chỉ tiêu phát triển Ngành TT&TT năm 2020 có chuyển biến tích cực. Tổng doanh thu toàn ngành ước đạt 3.630 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch giao, nộp ngân sách Nhà nước 200 tỷ đồng; Phát hành báo chí đạt 18 triệu tờ, cuốn, đạt 100% kế hoạch giao; Tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng đạt 2.890.000 thuê bao, bằng 100,67% so với kế hoạch giao; Thuê bao internet băng thông rộng trên toàn mạng đạt 1.800.000 thuê bao, đạt mật độ 49,8 thuê bao/100 dân, bằng 105,88% kế hoạch giao; Thời lượng phát sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa duy trì bình quân 14 giờ/01 ngày, số giờ tự sản xuất bình quân 8 giờ/1 ngày, trong đó số giờ tự sản xuất bình quân 7 giờ/1 ngày, bằng 100% so với cùng kỳ; Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp 174 dịch vụ công mức độ 3; 628 dịch vụ công mức độ 4, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến mức độ 3 đạt 56,35%, mức độ 4 đạt 57,53% (số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2020 tăng 51 lần so với năm 2019). Cổng dịch vụ công của tỉnh đã tích hợp 615 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (đứng thứ 3 toàn quốc).

Năm 2021 Ngành TT&TT Thanh Hóa đặt ra mục tiêu đó là: Sản lượng phát hành báo chí ước đạt 18 triệu tờ (cuốn); Thuê bao điện thoại trên mạng đạt 2.916.000 thuê bao, mật độ thuê bao điện thoại đạt 80,00 máy/100 dân; phát triển số thuê bao Internet băng thông rộng đạt 1.830.000 thuê bao, đạt mật độ 50,60 thuê bao/100 dân. Phấn đấu doanh thu toàn ngành đạt 3.745 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của ngành TT&TT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý một số hạn chế, tồn tại mà Ngành TT&TT cần nỗ lực khắc phục.

Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngành TT&TT bám sát nội dung định hướng tại Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh từng bước hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, cải thện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số (CPI) năng lực cạnh tranh của tỉnh, xây dựng thành công chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ thành phố thông minh, hướng tới phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tạo bước đột phá thúc đẩy ứng dụng CNTT. Tập trung chỉ đạo, quản lý tốt công tác quản lý Nhà nước về báo chí - xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật. Theo dõi chặt chẽ thông tin trên báo chí và mạng xã hội viết về Thanh Hóa để chủ động phòng ngừa, đấu tranh và có các giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, gỡ bỏ đối với các thông tin sai sự thật, thông tin giả, thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành và hình ảnh của tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở TT&TT.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở TT&TT vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Ngành TT&TT năm 2020.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở TT&TT đã tặng Giấy khen cho 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Ngành TT&TT năm 2020. Đại diện lãnh đạo Sở TT&TT cũng đã phát động phong trào thi đua Ngành TT&TT năm 2021 tới toàn thể cán bộ, đơn vị trong ngành.

Đại diện lãnh đạo Sở TT&TT trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Ngành TT&TT năm 2020.

Lan Phương