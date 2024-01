Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023

Sáng 2/1, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp (PCTNTC&CCTP) năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQD tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, điều hành hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Bùi Anh Linh trình bày báo cáo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình công tác nội chính, PCTNTC&CCTP năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023 công tác nội chính, PCTNTC&CCTP của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật là Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC có liên quan đến công tác nội chính, PCTNTC&CCTP. Cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh và các ngành khối nội chính đã có nhiều phương án, kế hoạch tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Công tác PCTNTC chuyển biến tích cực, nhất là hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh khoa học, bài bản, đạt được những kết quả cụ thể, rõ nét. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến, nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp được tập trung giải quyết, hạn chế các vụ việc khiếu kiện vượt cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung xác minh, điều tra, xử lý 17 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; đã thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 1.120 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; về việc thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021 - 2025 đối với 9 địa phương, đơn vị.

Cơ quan an ninh điều tra thụ lý 68 vụ, 109 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 55 vụ, 98 bị can. Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 339 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, kết thúc 326 cuộc, phát hiện sai phạm 34,6 tỷ đồng và 20.430 m2 đất; kiến nghị thu hồi 25,3 tỷ đồng, đã thu 8,8 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác 9,3 tỷ đồng và 20.430 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 60 tổ chức và 159 cá nhân; chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra...

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được trong công tác nội chính, PCTNTC&CCTP năm 2023; phân tích, dự báo tình hình và đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác nội chính, PCTNTC&CCTP năm 2024.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên thống nhất với những kết quả đạt được trong công tác nội chính năm 2023 mà báo cáo nêu; đồng thời đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của đại biểu tại hội nghị.

Đồng chí khẳng định: Năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành nội chính của tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Đồng thời, tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng tiêu cực, được tăng cường. Công tác phối hợp của các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh trong tham mưu, xử lý các vụ việc chặt chẽ, nhịp nhàng, đúng pháp luật và có hiệu quả. Vì thế, việc giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý hành chính cơ bản đúng người, đúng pháp luật, không oan sai, không bỏ lọt, không để vụ việc kéo dài, và quan trọng là hết sức khách quan, thấu tình đạt lý trong xử lý các vụ việc cụ thể.

Cũng trong năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu, tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng về công tác nội chính, PCTNTC; đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số cấp ủy, tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại 2 đảng bộ cấp huyện; giám sát việc lãnh đạo công tác cải cách hành chính... Qua kiểm tra, một mặt chấn chỉnh, siết chặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác nội chính; mặt khác nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vai trò của các cấp ủy đối với công tác này.

Định hướng nhiệm vụ công tác nội chính năm 2024, trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh và những vấn đề mới đặt ra đối với công tác nội chính, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Tinh thần chung là tiếp tục bảo đảm vững chắc chủ quyền biên giới trên địa bàn tỉnh; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, nhất định không để bị động bất ngờ, bảo đảm bình yên để Nhân dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Trên tinh thần đó, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, an ninh - trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, PCTNTC, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Cùng với triển khai tốt các quan điểm của Đảng về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, cần nâng cao nhận thức và làm chuyển biến thực sự trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác nội chính.

Các cấp ủy đảng phải xác định rõ, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, phải đặc biệt coi trọng lãnh đạo công tác nội chính, vì chỉ có ổn định trên địa bàn, ổn định tình hình tại địa phương mới có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, phải thường xuyên giao ban, lắng nghe các cơ quan nội chính phản ánh tình hình ở cơ sở, tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tình hình an ninh - trật tự, tình hình tôn giáo, an ninh nông thôn, tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm, để giải quyết triệt để, hiệu quả từ sớm, từ xa những phức tạp ngay tại cơ sở, không để thành điểm nóng.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, duy trì lịch tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu kiện của người dân, không được đùn đẩy, né tránh, kéo dài vì lý do chủ quan dẫn đến phức tạp tình hình.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thi hành án hành chính của các cơ quan hành chính trên địa bàn để bảo vệ quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Đối với an ninh nông thôn, an ninh biên giới phải phát huy kinh nghiệm, cách làm hiệu quả đã có trong nhiều năm qua để giải quyết các vấn đề đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của người dân, không máy móc, cứng nhắc. Lắng nghe và giải quyết thấu tình, đạt lý đề xuất chính đáng của người dân để tạo sự đồng thuận, lòng tin và tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tinh ủy yêu cầu các ngành trong khối nội chính theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện mục tiêu “kiềm chế gia tăng”, “kéo giảm tội phạm”. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tập trung giải quyết nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ ban đầu và ngay từ cơ sở; triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; chủ động nhận diện, phát hiện đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, nhất là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo luật định, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chống oan sai, đồng thời không để lọt tội phạm.

Đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy, cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, các vụ án, vụ việc nhạy cảm, dư luận quan tâm. Tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với ban thường vụ cấp ủy cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác tiếp dân, công tác kiểm tra vi phạm của cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu và việc kê khai tài sản, thu nhập.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Anh Linh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho đồng chí Bùi Anh Linh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Anh Linh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao Giấy khen của Ban Nội chính Tỉnh ủy cho các tập thể.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho đồng chí Bùi Anh Linh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy. Các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Giấy khen của Ban Nội chính Tỉnh ủy cho 16 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo tham mưu thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp năm 2023.

Trần Thanh