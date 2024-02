Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, có dấu hiệu khởi sắc ngay trong những tháng đầu của năm mới 2024

Sáng 22/2, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2024 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024 do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày tại phiên họp nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 của tỉnh tiếp tục ổn định, có dấu hiệu khởi sắc ngay trong những tháng đầu của năm mới 2024.

Trong đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng mạnh so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,3%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tăng 21%; giá trị xuất khẩu tăng 52,8%; tổng lượt khách du lịch tăng 34,4%, tổng thu du lịch tăng 46%; vận chuyển hàng hóa tăng 10,2%, vận chuyển hành khách tăng 26,3%, doanh thu vận tải tăng 15,3%; thu ngân sách Nhà nước tháng 2 ước đạt 3.375 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 8.708 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024.

Trong tháng, đã chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) và cấp giấp chứng nhận đầu tư cho 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký khoảng 2.929,9 tỷ đồng và 32,6 triệu USD; lũy kế từ đầu năm đến nay, đã thu hút được 21 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 3 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3.299,2 tỷ đồng và 32,6 triệu USD, gấp 3 lần về số dự án và gấp 6,7 lần về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Cũng trong tháng, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. Sau Tết Nguyên đán, các địa phương, đơn vị đã tích cực phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2024.

Đại diện Cục Thống kê tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và sản phẩm OCOP tiếp tục được quan tâm thực hiện; trong kỳ báo cáo, có thêm 3 xã NTM, 7 xã NTM nâng cao, 7 xã NTM kiểu mẫu; 53 thôn/bản kiểu mẫu; có thêm 15 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, nâng tổng số sản phẩm được công nhận OCOP trên địa bàn tỉnh lên 479 sản phẩm.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi động, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần tạo cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp thêm yên tâm, tin tưởng, tạo khí thế, động lực mới để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Cùng với kết quả đạt được, các đại biểu tham dự phiên họp cũng đã phân tích đánh giá những tồn tại, hạn chế, nêu bật những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến thu ngân sách Nhà nước; đầu tư công; việc thực hiện các dự án đầu tư... nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 3 cũng như trong cả năm 2024.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Kết quả đạt được trong tháng 2 tiếp tục có nhiều khởi sắc, hầu hết các lĩnh vực đều đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các ngành, các địa phương, các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 diễn ra sôi nổi, vui tươi, tạo khí thế phấn khởi cho Nhân dân. Người dân đón tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. Công tác an ninh, trật tư trong dịp tết được giữ vững. Sau kỳ nghỉ tết, các ngành, địa phương bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024 đã đề ra; đồng thời lưu ý, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành phải tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đề ra, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND tới. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công các dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư và thu hút đầu tư. Yêu cầu các tổ công tác của UBND tỉnh ngay trong đầu tháng 3/2024 chủ trì làm việc với các địa phương về thực hiện đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các ngành chức năng, các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung liên quan đến hoạt động chuyển đổi số theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; công tác sắp xếp các đơn vị hành chính...

Phiên họp cũng đã thảo luận cho ý kiến về Tờ trình về việc giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Tờ trình đề nghị quyết định giá bán lẻ nước sạch của 14 doanh nghiệp cấp nước; Tờ trình danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh, đợt 2 năm 2024; Chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý; Tờ trình phương án phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 1) và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc