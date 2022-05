Quá trình công tác của đồng chí Lê Hữu Hinh - 1949-3/1950: Chánh Văn phòng Chi ủy xã Quảng Ngọc. - 3/1950-7/1950: Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương. - 7/1950-10/1956: Công tác tại ngành công an tỉnh Thanh Hóa. - 11/1956-02/1958: Huyện ủy viên, Trưởng công an huyện Quảng Xương. - 02/1958-8/1961: Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính, Trưởng công an huyện Quảng Xương. - 8/1961-6/1965: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện Quảng Xương. - 6/1965-11/1965: Phó ban cung cấp quốc phòng tỉnh Thanh Hóa. - 12/1965-10/1969: Bí thư huyện ủy Quảng Xương. - 10/1969-4/1972: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Quảng Xương. - 4/1972-6/1977: Tỉnh ủy viên, Trưởng ty Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa. - 6/1977-1992: Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa (Từ 27/6/1980 đến tháng 05/1981 được Phủ Thủ tướng chỉ định làm Quyền Chủ tịch). - Trong Thời gian làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kiêm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm, Trưởng ban khoa học của tỉnh, Trưởng ban khai hoang các khu kinh tế mới của tỉnh. Được bầu làm Đại biểu quốc hội và làm Trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa VII.