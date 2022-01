Thực hiện lời căn dặn của Bác “tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, cả cuộc đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng, “Dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Thanh Hóa kiểu mẫu”

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần thăm Thanh Hóa và trong lần đầu tiên về khi về thăm, nói chuyện với nhân sĩ, trí thức, phú hào ngày 20/2/1947, Người đã căn dặn: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu, thì làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành tỉnh kiểu mẫu”.

Thực hiện lời căn dặn của Bác, trong kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, quân và dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện cao nhất nhiệm vụ xây dựng hậu phương, vừa phục vụ chiến đấu và tham gia chiến đấu, bảo vệ hậu phương lớn Thanh Hóa; đồng thời đóng góp cao nhất sức người, sức của, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đóng góp của quân và dân Thanh Hóa góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo quân và dân chiến đấu mưu trí, dũng cảm, vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, xây dựng và bảo vệ hậu phương Thanh Hóa, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ với chiến công bắn rơi, bắn cháy nhiều máy bay, bắn chìm nhiều tàu chiến, tàu biệt kích Mỹ và tay sai; giữ vững mặt trận giao thông vận tải, tích cực chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến và nước bạn Lào, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho gia đình ông bà Ngô Thọ Lạn và Nguyễn Thị Vy (tiểu khu Nam Ngạn, thị xã Thanh Hóa) đã tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, năm 1966.

Từ sau khi đất nước được thống nhất, non sông thu về một mối (30/4/1975), nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới từ năm 1986 đến nay, thực hiện lời căn dặn của Người, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, ra sức thi đua và đạt được những kết quả to lớn. Nhất là trong năm 2021 với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh Hóa đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố cả nước. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,61 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 16,93% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,7%; giá trị xuất khẩu năm 2021 ước đạt 5.339 triệu USD, vượt 33,5% so với kế hoạch, tăng 42,7%; nhập khẩu hàng hóa ước đạt 6.616 triệu USD, tăng 24,4%. Thu Ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 36.500 tỷ đồng, vượt 37,4% so với dự toán. Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội, nhất là chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục đạt kết quả tích cực; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hình ảnh Thanh Hóa trong quá trình phát triển và hội nhập

Một mùa xuân mới đang đến, tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh Hóa sẽ sớm hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như lời Bác từng căn dặn.

Vũ Quý Tùng Anh