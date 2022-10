Thanh Hóa đã sẵn sàng các điều kiện cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Ngày 14-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để đánh giá công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lê Văn Diện báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; quán triệt nghiêm túc Chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho diễn tập. Cùng với đó, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kịch bản các hội nghị vận hành cơ chế và các phương án thực binh; kiện toàn lực lượng, phương tiện đảm bảo cho luyện tập và tham gia diễn tập theo đúng ý định của Ban Chỉ đạo, Quân khu. Tổ chức kiểm tra, tổng duyệt một số nội dung trước khi bước vào diễn tập chính thức đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa cơ bản được chuẩn bị đầy đủ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa xác định nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gần 1 năm qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã chuẩn bị tích cực các điều kiện để tiến hành cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 17 đến ngày 19-10-2022). Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan chức năng, các địa phương được lựa chọn tổ chức diễn tập đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho diễn tập. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đã sẵn sàng các điều kiện cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 được diễn ra theo đúng kế hoạch.

Để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 diễn ra thành công, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Chỉ đạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan chức năng, địa phương được lựa chọn tổ chức diễn tập cần phải rà soát lại toàn diện các nội dung, kịch bản, văn kiện, điều kiện cơ sở vật chất, sinh hoạt, an ninh trật tự trong những ngày diễn ra diễn tập. Khẩn trương hoàn thiện các phần việc tại khu vực diễn tập, các vị trí diễn tập thực binh theo đúng quy định. Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị để tổ chức các nội dung diễn tập nhịp nhàng, khoa học. Đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương được lựa chọn tổ chức diễn tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng các nội dung, kịch bản đã đề ra để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 thành công tốt đẹp.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về phương án sử dụng nguồn thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và năm 2022; Tờ trình về xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống.

Minh Hiếu