Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình, trọn vẹn

Chiều 16-2, (tức mùng 5 Tết Tân Sửu), dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09-12-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tổ chức Tết năm 2021”, Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021” và các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 28-12-2020 và Công văn số 89-CV/TU ngày 13-1-2021; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 31-12-2020, Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 03-2-2021 và Công văn số 1754/UBND-CN ngày 4-2-2021 chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các cấp ủy đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất, đến ngày 15-2-2021, toàn tỉnh đã gieo trồng 140.154,5 ha cây vụ đông, bằng 69,7% kế hoạch; thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã; tổng lượng hàng hóa dự trữ của các doanh nghiệp đạt 3.786 tỷ đồng tăng 7,5% so với Tết Nguyên đán 2020...

Công tác chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh được các cấp, các ngành quan tâm. Trong dịp Tết, trên địa bàn tỉnh có 98.403 người được tặng quà theo chế độ, chính sách của Nhà nước, với tổng giá trị 59,7 tỷ đồng; cấp 288.345kg gạo hỗ trợ 12.087 lượt người dân gặp khó khăn trong dịp tết; ngoài kinh phí từ nguồn ngân sách. Các cấp, các ngành đã huy động từ nguồn xã hội hóa được 479.228 suất quà, tổng giá trị 258,6 tỷ đồng (tăng 113,3 tỷ đồng so với Tết Nguyên đán 2020 ). Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 355 nhà Đại đoàn kết, giá trị 8,878 tỷ đồng...

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ, trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ người Thanh Hóa ở các tỉnh, thành phố, nước ngoài về quê ăn Tết; thực hiện kịp thời cách ly những người tiếp xúc với người mắc COVID-19, những người trở về từ vùng dịch...

Công tác giao thông, thông tin liên lạc được đảm bảo; các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu...

Nhìn chung, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm và nghĩa tình; mọi nhà, mọi người đều được đón Xuân, vui Tết, Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc sở Công thương phân tích làm rõ về công tác đảm bảo hàng hóa cho Nhân dân mua sắm Tết.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã khi nghe các sở, ngành phân tích làm rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ trước và trong tết, nhất là tình hình công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19; việc tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch đầu năm; công tác đảm bảo an sinh xã hội; công tác đảm bảo hàng hóa cho Nhân dân mua sắm Tết.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu đánh giá những những kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ trước và trong Tết.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trước và trong tết, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng: Tết Nguyên đán Tân Sửu -2021, cả hệ thống chính trị đã tập trung rất cao để thực hiện tốt các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong dịp trước và trong Tết Tân Sửu, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo sản xuất trên tất cả lĩnh vực về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ… theo đúng kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hóa cung ứng dồi dào phong phú, đa dạng, giá cả ổn định đáp ứng cho người dân sắm tết đầm ấm, vui tươi. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, lương thưởng của công dân, người lao động được đảm bảo, để mọi nhà, mọi người được đến tết Tân Sửu. Việc đảm bảo quốc phòng - an ninh được giữ vững... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước và trong tết Nguyên đán Tân Sửu được đảm bảo ổn định, người dân vui Xuân, đón Tết.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Để chuẩn bị cho Nhân dân vui xuân, đón tết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền, MTTQ và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo. Tình hình sản xuất kinh doanh đúng kế hoạch, đúng khung lịch thời vụ, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tăng cường và kiểm soát tốt không để lây lan. Thị trường hàng hóa đa dạng phong phú, chất lượng, giá cả tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu Nhân dân mua sắm Tết. Công tác chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện an sinh xã hội được Ban thường vụ Tỉnh ủy triển khai sớm, với nhiều cách làm mới được Nhân dân đồng thuận và đánh giá cao. Công tác phòng chống dịch COVID -19 đã thực hiện rất tốt, bài bản khoa học, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. An toàn giao thông được đảm bảo; ngành điện, ngành nước đã chủ động triển khai thực hiện phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân. Công tác văn hóa – xã hội được phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19. An ninh trật tự trên địa bàn được ổn định tạo điều kiện cho Nhân dân đón Tết. Có thể khẳng định: Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình, trọn vẹn.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng hoan nghênh, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các hệ thống chính trị và các đoàn thể, các ngành, các cơ quan, đơn vị , lực lượng vũ trang thực hiện tốt nhiệm vụ trước, trong Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cám ơn cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, cộng đồng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, lực lượng vũ trang đã cùng với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, vượt qua được rất nhiều các khó khăn, thách thức để tỉnh Thanh Hóa có một mùa xuân trọn vẹn.

Về nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị khẩn trương bắt tay ngay vào việc tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu; cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, coi nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, ổn định giá cả thị trường; quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch đầu xuân, đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Chuẩn bị thật tốt công tác giao quân bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng thời gian theo kế hoạch. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để tạo điều kiện tốt nhất phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức giao ban, rà soát lại để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật ngay từ đầu năm.

Nhân dịp đầu năm mới Tân Sửu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện quyết liệt hơn hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.

Minh Hiếu