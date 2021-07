Kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành kiểm sát Nhân dân (26-7-1960 – 26-7-2021)

Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Viện kiểm sát hai cấp đã tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; các trường hợp bắt, tạm giữ về hình sự bảo đảm đúng căn cứ pháp luật; hoạt động công tố gắn chặt hơn với hoạt động điều tra; tăng cường trực tiếp hỏi cung bị can; kiểm sát chặt chẽ các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án; chất lượng hoạt động điều tra, truy tố và tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao, không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường hoặc viện kiểm sát truy tố, tòa án tuyên không phạm tội.

Các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm được tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan được tăng cường. Hoạt động công tác kiểm sát đã góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo VKSND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp, linh hoạt, sáng tạo chỉ đạo VKSND hai cấp thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác. Do đó, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 đạt được những kết quả tích cực; nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ vượt yêu cầu đề ra và tăng so với cùng kỳ năm 2020. VKSND hai cấp đã hoàn thành xuất sắc 106/106 chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản, trong đó có 44 chỉ tiêu vượt yêu cầu, 53 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2020. Hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên. Trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, VKSND hai cấp đã kiến nghị đưa ra khỏi danh sách 21 trường hợp không đủ điều kiện xét giảm; đề nghị không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện 12 trường hợp; đề nghị đưa ra khỏi danh sách xét rút ngắn thời gian thử thách đối với án treo 5 trường hợp; đề nghị đưa ra khỏi danh sách xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ 4 trường hợp.

Qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã ban hành 383 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong các lĩnh vực công tác kiểm sát (tăng 155 kháng nghị, kiến nghị so với cùng kỳ năm 2020), các kiến nghị, kháng nghị cơ bản được chấp nhận, khắc phục, sửa chữa. Điển hình, trong 6 tháng đầu năm 2021, VKSND tỉnh đã ban hành 2 kiến nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội và trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chấp nhận các kiến nghị của VKSND tỉnh, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các cơ quan có liên quan có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của VKSND hai cấp được tập trung, đẩy mạnh. Đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào “Số hóa hồ sơ” ở các khâu công tác nghiệp vụ. Cụ thể đã thực hiện số hóa được 772 hồ sơ vụ án tạm đình chỉ, 407 hồ sơ vụ án hình sự, 187 hồ sơ vụ án hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại; thực hiện số hóa và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại 71 phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, trong đó có 62/71 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được xác định là khâu đột phá; tập trung kiện toàn, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ lãnh đạo viện kiểm sát hai cấp; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ và công tác nghiệp vụ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực toàn diện, kinh nghiệm công tác thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành trước mắt và lâu dài. Trong năm, đã chú trọng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về phương pháp, nội dung và hình thức đào tạo, bồi dưỡng (điển hình là đã mời các chuyên gia, tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ điều tra hình sự, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự cho VKSND hai cấp bằng hình thức trực tuyến...).

Thời gian tới, VKSND hai cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp như tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, kiên quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong việc điều tra, xét xử vụ án, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, công bằng.

Bài và ảnh: Quốc Hương