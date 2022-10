Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”

Sáng 3-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT)” giai đoạn 2019-2022. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 13-8-2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” giai đoạn 2019-2022. Trong 3 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, các ngành chức năng và các tổ chức thành viên mở hàng trăm lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ cơ sở và Ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn ở khu dân cư về công tác đảm bảo TTATGT; đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng và duy trì 2.240 mô hình tự quản về an toàn giao thông tại cộng đồng dân cư, trong đó có 140 mô hình khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” giai đoạn 2019-2022.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã tăng cường công tác giám sát việc thực hiện pháp luật an toàn giao thông ở các địa phương trong tỉnh; phát huy vai trò giám sát của Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư đối với việc đầu tư, xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn. Thông qua thực hiện Đề án đã nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân trong thực hiện pháp luật về TTATGT, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong chấp hành an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và vi phạm TTATGT.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã đạt được trong thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” giai đoạn 2019-2022; đồng thời đề nghị trong thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục xác định việc triển khai tuyên truyền, vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn kết chặt chẽ với việc triển khai và thực hiện các tiêu chí cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”.

Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong đảm bảo an toàn giao thông; xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn hóa trong tham gia giao thông với nhiều cách làm thiết thực hiệu quả, sáng tạo.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” giai đoạn 2019-2022.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu MTTQ cấp huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền, các đoàn thể đánh giá các mô hình bảo đảm TTATGT hiệu quả, có cách làm hay, sáng tạo ở khu dân cư để có giải pháp hướng dẫn, chỉ đạo, duy trì xây dựng, củng cố và nhân rộng; lấy tháng 9 hàng năm là Tháng cao điểm để tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” giai đoạn 2019-2022.

Tiếp tục làm tốt công tác vận động Nhân dân ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng, góp công, góp sức, hiến đất cùng Nhà nước xây dựng các công trình giao thông. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên phát động Nhân dân tích cực tham gia hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông. Hàng năm, MTTQ các cấp gắn việc đánh giá thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” với việc bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” giai đoạn 2019-2022.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dận vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đã trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 15 tập thể và 25 cá nhân vì đã có thành tích trong thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” giai đoạn 2019-2022.

Phan Nga