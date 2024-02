Ra quân Tháng thanh niên năm 2024 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2024), chiều 26/2, tại xã Xuân Thịnh (Triệu Sơn), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2024 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao cờ khởi động Thanh niên.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và huyện Triệu Sơn.

Trước khi dự buổi lễ, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tài Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Xuân Thịnh.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đã nêu bật ý nghĩa của Tháng Thanh niên. Theo đó, 20 năm qua kể từ khi Đảng, Chính phủ chính thức lựa chọn tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã chủ động sáng tạo, kiên trì phát động và tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia hưởng ứng. Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành hoạt động thực tiễn phong phú, rộng lớn, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện, dấn thân, khát khao cống hiến, không ngại khó khăn, gian khổ đến với các vùng sâu, xùng xa, biên giới hải đảo, đảm nhận thực hiện những khâu mới, việc khó.

Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, chung sức vì cuộc sống cộng đồng.

Để Tháng Thanh niên năm 2024 tổ chức thành công, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Châu đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục tập trung thực hiện tốt các hoạt động như: Phát huy cao độ sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai 3 nhóm nội dung hoạt động trọng tâm trong kế hoạch Tháng Thanh niên của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ, triển khai thực hiện hiệu quả Tháng Thanh niên sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bám sát trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên năm 2024, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức thành công Đại hội Hội Liên Hiệp thanh niên các cấp theo đúng tiến độ; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền để đối thoại, gặp gỡ và trao đổi với ĐVTN; tăng cường công tác phát triển lớp đoàn viên mới chào mừng 93 năm thành lập Đoàn và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đồng thời, cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu công tác của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên năm 2024 cũng như các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động của Đoàn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Châu phát biểu tại buổi lễ.

Các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai có hiệu quả Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các cấp bộ Đoàn, Hội cần chủ động hơn nữa trong vận động nguồn lực để tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi trong triển khai các công việc của Đoàn, Hội; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình mới trong triển khai thực hiện Tháng Thanh niên năm 2024.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên nêu rõ: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Thanh Hóa nói riêng luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại khó khăn, không sợ gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, Đoàn TNCS Hồ CHí Minh các cấp đã không ngừng lớn mạnh, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên.

Những năm gần đây, trước yêu cầu của thực tiễn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt kết quả toàn diện, ngày càng phù hợp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tháng Thanh niên năm 2024 là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hình ảnh đẹp trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Thông qua các hoạt động tình nguyện, nhiều đoàn viên thanh niên đã phát huy tài năng, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, xung kích trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tạo nên dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận đánh giá cao, đồng thời đây cũng là môi trường để đoàn viên thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, là phương thức để tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên và củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn.

Tháng Thanh niên năm 2024 có chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được Tỉnh đoàn Thanh Hóa lựa chọn triển khai thực hiện với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Hiến máu nhân đạo; khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; đóng góp ngày công xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ Nhân dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tham gia các công trình tu sửa đường giao thông nông thôn, tu sửa kênh mương nội đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự, ATGT; tích cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chăm lo hỗ trợ thanh, thiếu nhi; tổ chức chương trình hướng về biên giới, biển đảo; xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên.

Để hưởng ứng các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng, tạo khí thế, sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên, tổ chức có hiệu quả các phong trào thanh niên tình nguyện gắn với các hoạt động cụ thể theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, chủ động sáng tạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tình nguyện vì cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, đem trí tuệ, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ đến với những địa bàn còn nhiều khó khăn, đảm đương những việc mới, việc khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng với sự triển khai đồng bộ, rộng khắp, chương trình sẽ đạt kết quả và gặt hái nhiều thành công góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao tặng 34 bản đồ “Tự hào một dải non sông” cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng quà an sinh xã hội cho các gia đình cựu TNXP, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn đã trao tặng 34 bản đồ “Tự hào một dải non sông” cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Sơn; trao tặng 40 suất quà an sinh xã hội cho các gia đình cựu TNXP, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 500 nghìn đồng/suất); trao tặng trang thiết bị cho 5 CLB Thanh niên xung kích đảm bảo trật tự, ATGT; trao tặng trang thiết bị cho Câu lạc bộ Thanh niên thu gom rác thải huyện Triệu Sơn; trao biển hỗ trợ số hóa Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập, huyện Hậu Lộc; Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường trị giá 100 triệu đồng/công trình; trao biển hỗ trợ xây dựng 3 bể bơi phòng, chống đuối nước (trị giá 100 triệu đồng/bể bơi); trao biển hỗ trợ xây dựng đường tranh bích họa an toàn giao thông, an toàn thực phẩm.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia trồng cây sau lễ phát động.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, khánh thành đường cây thanh niên tại xã Xuân Thịnh (Triệu Sơn); khánh thành đường tranh bích họa ATGT, an toàn thực phẩm và ra mắt tuyến đường đảm bảo an ninh - trật tự, ATGT; ra mắt CLB Thanh niên thu gom rác thải; gắn biển công trình đường cây Thanh niên.

Quốc Hương