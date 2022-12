Quảng Xương: Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 đạt và vượt mức kế hoạch

Sáng 15-12, HĐND huyện Quảng Xương đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9, khóa XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Toàn cảnh phiên khai mạc.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, song bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, huyện Quảng Xương đã đạt được kết quả cao, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Trần Anh Chung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương phát biểu khai mạc.

Trong đó 29/33 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 được HĐND huyện quyết nghị đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,8%; Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 3.775 tỷ đồng, bằng 100,7% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ; Hoàn thành 15 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; có 7 sản phẩm OCOP được xếp hạng. Ước thực hiện thu Ngân sách Nhà nước đạt 1.732,8 tỷ đồng (tăng 204%) so với dự toán tỉnh giao, gấp 1,42 lần (tăng 42%) so với dự toán HĐND huyện giao. Công tác GPMB đã đạt được kết quả tích cực; Công tác quy hoạch đã hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Đình Dự trình bày báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2023.

Chất lượng giáo dục tiếp tục đạt thành tích nổi bật, tham gia hoạt động thể thao cơ sở đạt thành tích xuất sắc, tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ 9 huyện Quảng Xương xếp thứ 2 toàn tỉnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hoạt động tích cực, trách nhiệm, hiệu quả; đời sống Nhân dân được cải thiện; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được củng cố.

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII.

Trong năm 2022, HĐND huyện đã tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ và chuyên đề, thông qua 72 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện 14 Kế hoạch giám sát theo đúng chức năng và thẩm quyền; thực hiện 114 cuộc khảo sát; thực hiện 7 cuộc giám sát chuyên đề tại 14 đơn vị; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đạt hiệu quả cao.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương Nguyễn Thị Sơn báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-12, kỳ họp xem xét các báo cáo của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện báo cáo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp

Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri đang quan tâm, biểu quyết thông qua 22 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển của huyện Quảng Xương trong những năm tới.

Mạnh Cường