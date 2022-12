Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc với Đoàn thiết kế Dự án IFAD

Chiều 13-12, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn thiết kế dự án IFAD (Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp).

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn thiết kế dự án IFAD.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ngành liên quan của tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang trân trọng cảm ơn đoàn công tác đã quan tâm hỗ trợ đầu tư các công trình dự án vùng nguy cơ thiên tai, lũ lụt từng bước nâng cao đời sống cho người dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 tới đoàn công tác. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch 11,5%), đứng thứ 7 cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.924 USD, vượt 4,42% kế hoạch. Trong lĩnh vực nông nghiệp, giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất trồng trọt ước đạt 115 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 2021. Chăn nuôi phát triển ổn định, các sản phẩm chăn nuôi chính đều tăng so với cùng kỳ. Lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững và trồng mới được 6,25 triệu cây phân tán, 12.500 ha rừng tập trung. Hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo được đẩy mạnh. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 207,9 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa có hệ thống đê điều, hồ đập và người dân sinh sống trong vùng nông thôn trong tốp đầu của cả nước. Trong khi đó, hệ thống đê điều, hồ đập phục vụ công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh Thanh Hóa rất hạn chế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang mong muốn Đoàn thiết kế dự án IFAD quan tâm dự án “Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống lụt bão và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa; dự án “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê sông Cung, huyện Hoằng Hóa". Tỉnh Thanh Hóa sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án của IFAD khi các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện và luôn cam kết bảo đảm công tác giải phóng mặt đúng tiến độ phục vụ các dự án đầu tư thực hiện.

Trước mắt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với IFAD đi tìm hiểu thực tế tại các địa phương trong tỉnh và các thủ tục về chủ trương, mục đích đầu tư của các dự án hỗ trợ.

Các thành viên Đoàn thiết kế dự án IFAD phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác đã đánh giá cao công tác lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Nhiều công trình đã dược đầu tư đi vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống cho người dân vùng có nguy cơ bị thiên tai. Dự án của IFAD sẽ hỗ trợ cho mục tiêu ưu tiên của tỉnh, xây dựng trên cơ sở quy hoạch cũng như nguồn lực của tỉnh. Do vậy, IFAD khuyến khích tỉnh Thanh Hóa lồng ghép các nguồn lực, không chỉ nguồn lực của IFAD mà còn nguồn lực đầu tư công, nguồn lực của tư nhân.

Trong các ngày 14 đến 16-12, Đoàn thiết kế dự án IFAD sẽ đi tìm hiểu thực tế đời sống người dân trong các vùng dự án tại các huyện Hà Trung và Hoằng Hóa.

Hải Đăng