Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân tại huyện Quan Hóa

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 22-1 đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ huyện Quan Hóa; Hang Co Phường, xã Phú Lệ; kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống; thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Quan Hóa và Đồn Biên phòng Hiền Kiệt. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ huyện Quan Hóa

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Hang Co Phường, (xã Phú Lệ).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Quan Hóa; Hang Co Phường.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác đã bày tỏ quyết tâm đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện.

Tiếp đó, đồng chí Phó UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà thương binh Vi Văn Tọi; thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho Mẹ liệt sĩ Lò Thị Tiếng ở xã Thiên Phủ.

Đồng chí Phó UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên trong đoàn đến thăm, tặng quà thương binh Vi Văn Tọi (xã Thiên Phủ).

Đồng chí Phó UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên trong đoàn thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho Mẹ liệt sĩ Lò Thị Tiếng (xã Thiên Phủ).

Tại các nơi đến thăm đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc về những hy sinh, đóng góp to lớn của các gia đình chính sách cho độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các gia đình chính sách, người cao tuổi đón một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui; tiếp tục sống vui, sống khỏe, là gương sáng trong giáo dục con cháu. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo trên địa bàn.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đoàn công tác đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt

Đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ đã đạt được trong năm 2021, nhất là công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho đồng bào trên khu vực đơn vị đóng quân.

Để bảo đảm tốt tình hình an ninh - trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đồng chí đề nghị đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở khu vực biên giới; thường xuyên phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình tội phạm trong nội địa, khu vực biên giới và tình hình ngoại biên.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đón xuân mới nhiều niềm vui, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch COVID-19 số 5 tại bản Cháo, xã Hiền Kiệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch COVID-19 số 5 tại bản Cháo, xã Hiền Kiệt.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Quan Hóa, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Quan Hóa đã đạt được trong năm qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể huyện Quan Hóa cần tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tập trung chỉ đạo cao nhất trong phát triển sản xuất, phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Quan tâm chăm lo đời sống cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông để Nhân dân đón xuân, vui tết an toàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Quan Hóa năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thi đua lao động, sản xuất, đạt được nhiều thành tích trong quá trình phát triển; đoàn kết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu của năm 2022.

Nguyễn Đạt