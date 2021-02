Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm; kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Bá Thước

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 1-2, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19 (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh); kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân; tặng quà gia đình chính sách và trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Bá Thước.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm.

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác, lãnh đạo huyện Bá Thước đã dành một phút tưởng niệm, dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng nén tâm hương viếng các anh hùng liệt sỹ.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ và các thành viên trong đoàn công tác nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã đề ra. Phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy thắp nén tâm hương lên từng phần mộ liệt sỹ.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp nén tâm hương lên từng phần mộ liệt sỹ.

Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thắp nén tâm hương lên từng phần mộ liệt sỹ.

Với lòng tri ân, sau lễ viếng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên trong đoàn công tác đã thắp nén tâm hương lên các phần mộ liệt sỹ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19 (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19 (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh).

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị, Tiểu đoàn 19 tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; chủ động tham mưu cho ngành, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng chức năng nắm bắt tình hình cơ sở, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị cần chủ động, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện cũng như trên tuyến biên giới của tỉnh; chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ vui Tết, đón xuân Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Khoái, thị trấn Cành Nàng.

Kiểm tra tình hình đời sống Nhân dân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Khoái, thị trấn Cành Nàng; thương binh Nguyễn Văn Hưởng, xã Ban Công; trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Hà Văn E, xã Ái Thượng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đến thăm, chúc Tết thương binh Nguyễn Văn Hưởng, xã Ban Công.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Hà Văn E, xã Ái Thượng.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên và mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Khoái, thương binh Nguyễn Văn Hưởng, các gia đình người có công trên địa bàn huyện Bá Thước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương để giáo dục, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng huyện Bá Thước ngày càng phát triển.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyển ủy Bá Thước.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã ghi nhận, đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện; công tác chăm lo cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hiện nay tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến rất phức tạp, do đó, huyện cần tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Trong đó, trọng tâm là nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện; phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các xã để tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất. Cùng với khởi động lại khu cách ly tập trung, huyện phải sớm xây dựng kế hoạch, phương án quản lý các lao động đi làm ăn xa trở về quê đến tận thôn, bản, nhất là những trường hợp đi làm ăn xa bằng đường tiểu ngạch; phát huy tốt vai trò của tổ giám sát cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bá thước tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 huyện cần tập trung chỉ đạo Nhân dân gieo cấy vụ chiêm xuân đúng khung lịch thời vụ; chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, công tác giải phòng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn; có giải pháp phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh. Làm tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn để mọi người ai cũng có Tết. Tăng cường công tác giữ gìn an ninh - trật tự trên địa bàn, không để xảy ra bị động bất ngờ, nhằm góp phần bảm đảm cho Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, cũng như việc tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, huyện phải tập trung bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Trần Thanh