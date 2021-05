Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Sầm Sơn

Chiều 5-5, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP Sầm Sơn.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hòm phiếu tại điểm bầu cử Tổ dân phố Khang Phú, phường Quảng Thọ.

Cùng tham gia có đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo TP Sầm Sơn.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra danh sách cử tri tại điểm bầu cử Tổ dân phố Khang Phú, phường Quảng Thọ.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 2 phường Quảng Thọ, Bắc Sơn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và các mốc thời gian quy định.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tại điểm bầu cử Tổ dân phố Đồn Trại phường Quảng Thọ.

Tại các tổ bầu cử đã niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, danh sách cử tri; làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí tại các điểm bỏ phiếu; nắm chắc tình hình an ninh - trật tự ở cơ sở.

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 phường Quảng Thọ, Bắc Sơn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các địa phương cần sớm khắc phục một số điểm thiếu sót đối với việc niêm yết danh sách cử tri.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra một điểm bầu cử tại phường Bắc Sơn.

Sau khi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Quảng Thọ và Bắc Sơn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban Bầu cử TP Sầm Sơn.

Theo báo cáo của TP Sầm Sơn, các bước chuẩn bị cho Cuộc bầu cử đang được thành phố chỉ đạo sát sao, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Bầu cử TP Sầm Sơn.

Đến nay, thành phố đã thành lập 11 đơn vị bầu cử, tương ứng với 11 đơn vị hành chính để bầu 30 đại biểu HĐND thành phố; cấp xã, phường thành lập 85 đơn vị bầu cử để bầu 245 đại biểu HĐND xã, phường, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tính đến ngày 5-5, thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tuyên truyền 150 lượt trên hệ thống truyền thanh; 49 cụm, cặp pa nô trên các tuyến đường; 40 tranh cổ động về công tác bầu cử; 1 khẩu hiệu cỡ lớn, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo đảm để Cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

TP Sầm Sơn cũng đã xây dựng, triển khai tốt các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh - trật tự ở cơ sở.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của Ủy ban Bầu cử TP Sầm Sơn.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, trong khi nhiệm vụ thì rất nặng nề, vừa triển khai công tác bầu cử, vừa chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19.

Các cấp ủy đảng, chính quyền TP Sầm Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt các buổi tiếp xúc giữa các ứng cử viên với cử tri bảo đảm đúng quy định, công khai, dân chủ và phù hợp với yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, thực hiện rà soát, kiểm tra danh sách cử tri, kịp thời sửa chữa những sai sót, bảo đảm chính xác.

Ủy ban Bầu cử thành phố cần lên phương án về các tổ bầu cử dự phòng khi có dịch xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để tình hình dịch ảnh hưởng đến Cuộc bầu cử.

Điểm bầu cử tại trụ sở phường Bắc Sơn.

Thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức để cử tri và Nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri là ngư dân, đồng bào Công giáo đi bỏ phiếu đạt 100%, để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng quy trình; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và cán bộ các phòng, ban chuyên môn xuống cơ sở trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử. Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật về đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân có liên quan đến công tác bầu cử; triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, an ninh nội bộ, trật tự an toàn xã hội để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Trần Thanh