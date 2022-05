Nông Cống cần bứt phá để phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, phấn đấu trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh

Ngày 25-5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm và làm việc tại huyện Nông Cống về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022; việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Hợp tác xã miến gạo Thăng Long ở thôn Tân Giao, xã Thăng Long.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp mây tre đan Tân Thọ.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã đi khảo sát thực địa quy hoạch cụm công nghiệp và giao thông ở xã Tân Thọ; thăm Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp mây tre đan Tân Thọ; thăm trang trại Thắng Nông ở thôn Hữu Cần, xã Tế Lợi trồng rau theo hướng thủy canh và Hợp tác xã miến gạo Thăng Long ở thôn Tân Giao, xã Thăng Long.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, mạnh dạn đầu tư phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất của các Hợp tác xã và chủ trang trại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau 12 năm đi vào hoạt động và phát triển, Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp mây, tre đan Tân Thọ đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế Hợp tác xã. Hiện nay, Hợp tác xã đang giải quyết việc làm cho 500 lao động. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Nông Cống và xã Tân Thọ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho Hợp tác xã phát triển mở rộng thị trường, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe chủ trang trại Hảo Minh ở thôn Hữu Cần, xã Tế Lợi giới thiệu về quy trình trồng rau theo hướng thủy canh.

Tại Hợp tác xã miến gạo Thăng Long, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao cấp ủy, chính quyền xã Thăng Long đã biết phát huy ngành nghề truyền thống vận động người dân phát triển ngành nghề theo hướng kinh tế hợp tác xã. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động và phát triển, Hợp tác xã miến gạo Thăng Long đã đạt được những kết quả quan trọng, ngày càng thu hút thêm thành viên tham gia. Đến nay Hợp tác xã đã có 30 xã viên và tạo việc làm trực tiếp cho hàng trăm lao động địa phương. Các sản phẩm do Hợp tác xã miến gạo Thăng Long sản xuất đã được công nhận sản phẩm OCOP; sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền huyện Nông Cống và xã Thăng Long tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Hợp tác xã miến gạo Thăng Long phát triển, đồng thời tăng cường sự liên kết, phối hợp của các Hợp tác xã trên địa bàn để xây dựng chuỗi giá trị.

Cùng với đó, Hợp tác xã miến gạo Thăng Long không ngừng đổi mới công tác quản trị; tiếp tục mở rộng thị trường tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Nông Cống báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 5 tháng năm 2022, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thời gian tới.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 5 tháng năm 2022, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thời gian tới, các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc cho rằng: Năm 2021 và 5 tháng năm 2022, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện Nông Cống đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa duy trì, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021 đã đề ra, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 12.680 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,02%, đứng thứ 5/27 huyện thị. Trong 5 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phục hồi, giá trị sản xuất tăng cao so với cùng kỳ; các doanh nghiệp liên tục mở rộng quy mô sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp lĩnh vực may mặc, giầy da; giá trị kim ngạch xuất khẩu tiếp tục đạt kết quả cao. Các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ. Nông Cống cùng với 2 huyện Triệu Sơn và Thiệu Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và tặng Huân Chương Lao động hạng Ba.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh cũng đã phân tích làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế đang làm cản trở sự phát triển và gợi mở để huyện Nông Cống có những giải pháp phát huy tiềm năng thế mạnh phát triển trong thời gian tới.

Lãnh đạo các sở, ngành cũng đã trực tiếp trả lời các đề xuất, kiến nghị của huyện Nông Cống liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao; các tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn; việc nâng cấp tuyến đê hữu sông Yên, đê tả sông Thị Long; dự án thoát lũ sông Nhơm…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Nông Cống.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành để nghiên cứu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để huyện Nông Cống có bước phát triển mới trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hơn 2 năm qua, đại dịch COVID-19 xuất hiện với tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Trải qua 4 lần dịch bùng phát, nhất là đợt dịch lần thứ 4, Nông Cống là địa bàn phát sinh ổ dịch lớn của tỉnh. Bên cạnh những khó khăn do dịch bệnh mang lại, huyện cũng phải đối mặt với những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, thiên tai, biến đổi khí hậu và tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm... Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ rất kịp thời và có hiệu quả của tỉnh, năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nông Cống đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng những thành tích, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nông Cống đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt thời gian qua và đặc biệt là những năm gần đây.

Bên cạnh đánh giá cao kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, có mặt còn yếu kém và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới, đó là: Kinh tế tăng trưởng khá cao, nhưng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện. Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành kinh tế, nhất là trong nông nghiệp dịch vụ vẫn còn chậm. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; các mô hình sản xuất trong nông nghiệp theo hướng hàng hóa, công nghệ cao quy mô còn nhỏ, theo chuỗi giá trị còn ít; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn rất hạn chế. Việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm truyền thống còn rất chậm. Các ngành du lịch, dịch vụ phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương…. Chất lượng một số lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn hạn chế; xã hội hóa để huy động nguồn lực tham gia chưa nhiều. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn để xảy ra sai phạm; ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra ở một số nhà máy, địa bàn dân cư, khu vực chăn nuôi tập trung. Tình hình an ninh - trật tự còn tiềm ẩn phức tạp… Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số xã, thu các khoản đóng góp của Nhân dân chưa đúng quy định...

Trước yêu cầu để Nông Cống phát triển trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nông Cống cần nghiêm túc rà soát, đánh giá lại những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; phân tích, làm rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém; lựa chọn những công việc quan trọng, thiết yếu, có trọng tâm, trọng điểm để quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công, tạo động lực, sức lan tỏa để thực hiện thành công những công việc khác, tiếp tục đưa huyện Nông Cống bứt phá đi lên nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn.

Trên cơ sở phân tích về lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng, tiềm năng, thế mạnh của huyện Nông Cống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả, không được phép lơ là các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trên cơ sở đó, tranh thủ tối đa các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác, khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện các chương trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Nông Cống cần tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch các khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch cụm công nghiệp, làng nghề, quy hoạch chung xã, quy hoạch hai bên các tuyến đường lớn, nhất là tuyến Nghi Sơn - Sao Vàng và tuyến đường Vạn Thiện - Bến En cũng như các tuyến đường khác, bảo đảm khoa học, có tầm nhìn xa, đồng bộ và thống nhất giữa các quy hoạch.

Về phát triển nông nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Là huyện đồng bằng - bán sơn địa, vùng đồng bằng ven sông, vùng triều có quỹ đất rộng lớn bằng phẳng, rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp toàn diện, trong đó diện tích đất lúa lớn nhất toàn tỉnh. Vì vậy, trong phát triển nông nghiệp, huyện Nông Cống cần xác định nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ, là nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội. Huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để hình thành và phát triển vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị, phấn đấu xây dựng Nông Cống trở thành trung tâm sản xuất lúa gạo, gạo hữu cơ, rau, củ, quả của tỉnh để phục vụ các khu vực động lực phát triển kinh tế của tỉnh, như: Thành phố Thanh Hóa, Khu kinh tế Nghi Sơn, các địa phương trong tỉnh và cả nước... Cùng với đó, tập trung nghiên cứu mở rộng và phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm... Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện Chương trình OCOP, phấn đấu mỗi xã có nhiều sản phẩm OCOP.

Huyện Nông Cống cũng cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị... Tiếp tục kêu gọi đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã vào sản xuất tập trung trong các cụm công nghiệp.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Quan tâm chăm lo các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo cả về giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.... Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và phát huy có hiệu quả giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng trên địa bàn, như: Danh thắng Ngàn Nưa - Am Tiên, Đền Mưng, Hồ Yên Mỹ... để phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong quá trình phát triển, cấp ủy, chính quyền huyện Nông Cống cần phải quan tâm đảm bảo về quốc phòng - an ninh; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh - trật tự ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở. Chăm lo làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và năng lực vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân; tăng cường sức mạnh khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, Đảng bộ chính quyền và Nhân dân huyện Nông Cống sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh.

