Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10)

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022), các cấp hội phụ nữ Thanh Hóa đã tổ chức nhiều họat động thiết thực, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, qua đó tạo động lực để hội viên, phụ nữ thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo trao tặng quà cho hội viên, phụ nữ khó khăn được hỗ trợ xây nhà.

. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và phong trào công tác hội, đồng thời dự và chỉ đạo các hoạt động ở cơ sở. Phát động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam” từ 14 đến 20-10; tổ chức các chuỗi sự kiện “Ngày phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp năm 2022” đầu tháng 10 để lại nhiều ấn tượng cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh; chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, lịch sử của Hội, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tọa đàm, gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ; đối thoại, biểu dương cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu; trao mái ấm cho phụ nữ nghèo;...

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, từ đầu tháng 10 đến nay các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã thăm hỏi, trao tặng 720 suất quà, trao 9 mái ấm tình thương; hỗ trợ tiền cho hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi với tổng trị giá 645 triệu đồng. 100% hội phụ nữ cấp huyện tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi và động lực vươn lên trong cuộc sống cho nhiều hội viên, phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Bá Thước trao hỗ trợ xây mái ấm tình thương cho hội viên.

. Hội LHPN huyện Bá Thước và Như Thanh đã tổ chức trao tặng mái ấm tình thương; tọa đàm gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, xã, nữ đại biểu HĐND huyện, nữ bí thư chi bộ. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam. Đồng thời bày tỏ mong muốn các cấp, ngành luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để phụ nữ rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ; xứng đáng với danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phụ nữ Việt Nam tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang.

. Hội LHPN huyện Lang Chánh tổ chức nấu cơm miễn phí, phát quà cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh.

. Hội LHPN huyện Hoằng Hóa, Ngọc Lặc, Thường Xuân… tổ chức trao mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo, kết nối nhận đỡ đầu và trao kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi.

. Hội phụ nữ và Chi đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Hội LHPN huyện Như Xuân nhận đỡ đầu và trao kinh phí đỡ đầu cho hai chị em ruột mồ côi bố mẹ là Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 2009) và Nguyễn Tuấn Hưng (sinh năm 2012) thôn Vân Tiến, xã Cát Vân. Bố mẹ mất do bị tai nạn, hai chị em ở với bà nội hơn 80 tuổi, hoàn cảnh rất khó khăn. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã kết nối với Hội phụ nữ và Chi đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông cùng Hội LHPN huyện để hỗ trợ các con mỗi tháng 500 ngàn đồng, tặng quà là một số vật dụng hữu ích, giúp các con có động lực vươn lên trong cuộc sống và học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đồng diễn dân vũ thể thao của Hội LHPN huyện Đông Sơn.

Điểm nổi bật trong dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam đó là 100% Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức Hội thi dân vũ thể thao với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Các chương trình diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. Qua đó đã góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao rèn luyện sức khỏe của chị em phụ nữ trên địa bàn; đồng thời, là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau; tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên chị em cùng hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Hà